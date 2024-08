Fani rozczarowani finałem 2. sezonu Rodu smoka. Porównania do zakończenia Gry o tron

fot. Max

2. sezon Rodu smoka dobiegł końca. Wielu fanów spodziewało się po kampanii promocyjnej, że wojna pomiędzy Czarnymi a Zielonymi ruszy z kopyta, ale na to przyjdzie poczekać jeszcze przynajmniej dwa lata, które dzielą nas od 3. sezonu produkcji Max. 8. odcinek jest na ten moment jednym z najgorzej ocenianych odcinków serialu, a także drugim najgorszym finałem w historii seriali ze świata stworzonego przez George'a R. R. Martina. W serwisie IMDb może się "pochwalić" oceną 6.3/10, z kolei opinie na Rotten Tomatoes wskazują na 48% ze skumulowaną oceną 5.1/10.

Fani również nie kryli swojego oburzenia i niezadowolenia w sieci po emisji ostatniego odcinka.

Fani rozczarowani finałem 2. sezonu Rodu smoka

Dr. Acula:

Kiedy największa akcja w odcinku, to walka w błocie.

Princess Weekes Discourse Free:

Musieliśmy się użerać z freudowskimi snami dla czegoś takiego?

The Bravo Watcher:

2. sezon Rodu smoka zastępuje 8. sezon Gry o tron jako najgorzej zrealizowany i sprawiający największy zawód sezon w historii telewizji.

Shelby:

To był finał sezonu Rodu smoka czy zwiastun kolejnego?

JJ:

To był świetny odcinek, ale nie jako finał sezonu. Udowodnił za to, że Ród smoka potrzebuje 10 odcinków.

Wallin Ballin:

Ród smoka to serial, w którym wiecznie coś ma się stać, ale nigdy do tego nie dochodzi. Cały 2. sezon powinien się zmieścić w 3 odcinkach. Ni mniej, ni więcej. A finał był najgorszym, jaki widziałem.

Thomas Huckleberry:

Mam mieszane uczucia do finału Rodu smoka. Z jednej strony był to jeden z moich ulubionych odcinków do tej pory. Z drugiej zaś zbudowano tyle napięcia w trakcie całego sezonu, że nie rozładowanie tego przez kolejne dwa lata czekania do mnie nie przemawia.

The Realm's Delight:

Chwila... To tyle!? Nie dostaliśmy nawet początku bitwy o Gardziel? Musieliśmy oglądać nudne przemowy Alicent i Cole'a? Musieliśmy oglądać jak Rhaena opuszcza te dzieci, żeby uganiać się za dzikim smokiem, a i tak nie widzimy, jak go dosiada?