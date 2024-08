fot. Max

Reklama

Ryan Condal, showrunner serialu Ród smoka, w rozmowie z dziennikarzami, która odbyła się w poniedziałek 5 sierpnia, potwierdził, że spin-off Gry o tron będzie mieć tylko cztery sezony. Nie więcej. Według Deadline pierwotnie HBO zastanawiało się, czy zakończyć na trzecim, czy na czwartym, ale ostatecznie, gdy ogłaszali serial decyzja o czterech została już podjęta.

Ród smoka - kiedy prace nad 3. sezonem?

Condal ujawnił również, że prace na planie trzeciej serii rozpoczną się na początku 2025 roku. Nie chciał odnieść się w ogóle do fabuły i tego, co widzowie mają oczekiwać po nowych odcinkach. Nie ujawnił również, ile ten sezon będzie ich mieć. Według Deadline zakończona druga seria miała osiem, nie dziesięć, bo było to częścią rozpisanej historii na cztery sezony. Po prostu w określonym momencie ma dojść do krwawej bitwy z książki Ogień i krew. Część 1 George'a R.R. Martina i twórca chciał to zostawić na trzeci sezon.

Tak dokładnie zapowiedział nadchodzące odcinki.

- Już w scenariuszach trzeciego sezonu opisujemy wielkie wydarzenia. Wojna wchodzi w największy etap w historii. Jeśli spojrzysz na drugi sezon, jest to w większości metafora nuklearnego konfliktu. W kolejnym sezonie będą sceny wielkiego spektaklu, ale też cichsze momenty zaskakujące i niuanse związane z postaciami. Będą moje ulubione momenty z książki.

A czemu nie dostaliśmy bitwy w drugim sezonie? Condal tłumaczy, że musi budować równowagę pomiędzy opowieścią, a zasobami, które ma przy niej do wykorzystania. A każda epicka scena to duże wyzwania w kontekście tego, jak najlepiej spożytkować budżet.

Ród smoka dostępny jest w serwisie Max.