Fanowski mod skracający czasy ładowania GTA Online trafi do wszystkich graczy

Rockstar Games

Pecetowa wersja Grand Theft Auto Online nie jest najlepiej zoptymalizowana. Pewien gracz przedstawiający się w sieci jako t0st zauważył, że czas ładowania wersji Online jest aż sześciokrotnie dłuższy niż czas ładowania trybu jednoosobowego. Analiza kodu źródłowego oprogramowania szybko wytypowała potencjalnego winowajcę. Według t0sta problem tkwił w tym, że procesor próbował w jednym wątku przetworzyć dane z 10-megabajtowego pliku, który przechowywał dane o wszystkich przedmiotach do kupienia za pośrednictwem systemu mikrotransakcji. Proceder ten nadmiernie obciążał procesor, który nie był w stanie szybko i sprawnie zweryfikować poprawności tego dokumentu.

Po zlokalizowaniu niedoskonałości kodu źródłowego moder postanowił na własną rękę wdrożyć efektywniejszą metodę sprawdzania listy przedmiotów oraz wyszukiwania zduplikowanych danych w tabeli. Dzięki temu udało się drastycznie skrócić czas ładowania gry z sześciu do zaledwie dwóch minut.

Fanowska poprawka nie uszła uwadze zespołu Rockstara. Przedstawiciele korporacji oficjalnie przyznali, że sposób rozumowania t0sta jest prawidłowy i w przyszłości wdrożą stosowną poprawkę, która rozwiąże problem powolnego wczytywania gry.

Po dogłębnej analizie możemy potwierdzić, że gracz t0st faktycznie zaprezentować pewne aspekty kodu powiązane z czasem wczytywania się pecetowej odsłony GTA Online, które można usprawnić. W wyniku tej analizy wprowadziliśmy pewne zmiany, które będą wdrożone w nadchodzącej aktualizacji – poinformowali przedstawiciele korporacji na łamach magazynu PC Gamer.

Wygląda na to, że trud t0sta został doceniony i wkrótce granie w GTA Online na pececie będzie mniej frustrujące. Na razie nie wiadomo, kiedy wspomniana łatka trafi do dystrybucji, za to uzdolniony moder otrzymał od Rockstara nagrodę w wysokości 10 tysięcy dolarów za wskazanie niedoskonałości w kodzie oprogramowania.