placeholder
Reklama
placeholder

Fantastyczna 4 jak z animacji! Zakulisowe zdjęcie Pożeracza Światów - aktor jest nie do poznania

Artyści pracujący nad filmem Fantastyczna 4: Pierwsze kroki udostępnili swoje projekty. W ten oto sposób możemy zobaczyć, jak Fantastyczna 4 wyglądałaby w klasycznym stylu animacji. Widzimy też Ralpha Inesona w roli Galactusa.
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Fantastyczna 4: Pierws... 
zdjęcia galactus
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - ocena: 7,5 fot. Marvel Studios
Reklama

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki w globalnym box office jakiś czas temu przekroczyła pół miliarda dolarów i choć jest najlepiej zarabiającym filmem spośród dotychczasowych adaptacji Pierwszej Rodziny Marvela, to trudno jest mówić o wielkim sukcesie finansowym. Matt Shakman postawił na wierne względem komiksów przedstawienie herosów, a niedawno opublikowane szkice koncepcyjne są niczym wyrwane z zeszytów. 

Zaskakujący sojusznik Supermana w Man of Tomorrow. Oto postacie sequela - jest upragniony zawadiaka

Oto Fantastyczna 4, ale w klasycznej, animowanej wersji. Bylibyście chętnie na obejrzenie takiej kreskówki na wzór Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa? Autorem jest Joshua James Shaw.

Zakulisowe zdjęcie Galactusa

Pokazano też oficjalne zdjęcie Ralpha Inesona w roli Pożeracza Światów, czyli Galactusa. Oto aktor w kostiumie, w którym jest nie do poznania. Podobał Wam się jego design w filmie i chcielibyście, aby powrócił?

Kim jest Franklin Richards? Fakty i ciekawostki

10. Kosmiczna podróż, która wszystko zaczęła

Owocem wycieczki w kosmos Pierwszej Rodziny Marvela były nie tylko ich specjalne umiejętności, ale też narodziny Franklina Richardsa, syna Reeda Richardsa i Sue Storm.

arrow-left
10. Kosmiczna podróż, która wszystko zaczęła
fot. Marvel Studios
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Fantastyczna 4: Pierws... 
zdjęcia galactus
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,3

2025
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
Zobacz w kinie Fantastyczna 4: Pierwsze kroki Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Czarny Telefon 2
-

Piekło jest inne, niż myślicie. Pełny zwiastun filmu Czarny telefon 2

2 Monster: The Ed Gein Story
-

Zwiastun kolejnego sezonu serialu Potwór. Nowe odcinki pokażą historię Eda Geina

3 Obcy: Ziemia - odcinek 5
-
Spoilery

Kopia Nostromo, kwestia androida i porównania do Elona Muska. Twórca Obcy: Ziemia o 5. odcinku

4 Halloween
-

Sequele, które mogłyby być osobnymi filmami. Niewiele je łączy z franczyzą

5 Magia 1978
-

To się dzieje! Sam Raimi wyprodukuje remake kultowego horroru z lat 70.

6 The Walking Dead: Daryl Dixon - 3. sezon
-

Bardzo dużo nowych zdjęć z 3. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon. Nowe postacie i miejsca

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s27e04

Miasteczko South Park

s2025e170

Moda na sukces

s15e15

Masterchef (US)

s10e25

Wykute w ogniu

s11e08

Wykute w ogniu

s38e162

Zatoka serc

s27e24

Big Brother (US)

s20e17

America’s Got Talent
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Lodowy szlak: Zemsta

03

wrz

Film

Lodowy szlak: Zemsta
HELL is US

04

wrz

Gra

HELL is US
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Eden

05

wrz

Film

Eden
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Pawel Hartlieb
Pawel Hartlieb

ur. 1974, kończy 51 lat

Damon Wayans
Damon Wayans

ur. 1960, kończy 65 lat

Wes Bentley
Wes Bentley

ur. 1978, kończy 47 lat

Charlotte Le Bon
Charlotte Le Bon

ur. 1986, kończy 39 lat

Borys Szyc
Borys Szyc

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

3 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

4

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

6

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

8

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV