Fantastyczna 4 jak z animacji! Zakulisowe zdjęcie Pożeracza Światów - aktor jest nie do poznania
Artyści pracujący nad filmem Fantastyczna 4: Pierwsze kroki udostępnili swoje projekty. W ten oto sposób możemy zobaczyć, jak Fantastyczna 4 wyglądałaby w klasycznym stylu animacji. Widzimy też Ralpha Inesona w roli Galactusa.
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki w globalnym box office jakiś czas temu przekroczyła pół miliarda dolarów i choć jest najlepiej zarabiającym filmem spośród dotychczasowych adaptacji Pierwszej Rodziny Marvela, to trudno jest mówić o wielkim sukcesie finansowym. Matt Shakman postawił na wierne względem komiksów przedstawienie herosów, a niedawno opublikowane szkice koncepcyjne są niczym wyrwane z zeszytów.
Zaskakujący sojusznik Supermana w Man of Tomorrow. Oto postacie sequela - jest upragniony zawadiaka
Oto Fantastyczna 4, ale w klasycznej, animowanej wersji. Bylibyście chętnie na obejrzenie takiej kreskówki na wzór Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa? Autorem jest Joshua James Shaw.
Zakulisowe zdjęcie Galactusa
Pokazano też oficjalne zdjęcie Ralpha Inesona w roli Pożeracza Światów, czyli Galactusa. Oto aktor w kostiumie, w którym jest nie do poznania. Podobał Wam się jego design w filmie i chcielibyście, aby powrócił?
Kim jest Franklin Richards? Fakty i ciekawostki
Źródło: comicbookmovie.com
