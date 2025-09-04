Fantastyczna 4 jak z animacji! Zakulisowe zdjęcie Pożeracza Światów - aktor jest nie do poznania

fot. Marvel Studios

Reklama

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki w globalnym box office jakiś czas temu przekroczyła pół miliarda dolarów i choć jest najlepiej zarabiającym filmem spośród dotychczasowych adaptacji Pierwszej Rodziny Marvela, to trudno jest mówić o wielkim sukcesie finansowym. Matt Shakman postawił na wierne względem komiksów przedstawienie herosów, a niedawno opublikowane szkice koncepcyjne są niczym wyrwane z zeszytów.

Zaskakujący sojusznik Supermana w Man of Tomorrow. Oto postacie sequela - jest upragniony zawadiaka

Oto Fantastyczna 4, ale w klasycznej, animowanej wersji. Bylibyście chętnie na obejrzenie takiej kreskówki na wzór Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa? Autorem jest Joshua James Shaw.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Joshua James Shaw (@joshuajamesshaw) ROZWIŃ ▼

Zakulisowe zdjęcie Galactusa

Pokazano też oficjalne zdjęcie Ralpha Inesona w roli Pożeracza Światów, czyli Galactusa. Oto aktor w kostiumie, w którym jest nie do poznania. Podobał Wam się jego design w filmie i chcielibyście, aby powrócił?

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez The Mutant Era 🇧🇷 (@themutantera) ROZWIŃ ▼

Kim jest Franklin Richards? Fakty i ciekawostki