Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - kolejna wycięta scena. Reed i Sue opiekują się synem
Kolejna usunięta scena promuje wydanie pudełkowe Fantastycznej 4: Pierwsze kroki, które już niebawem trafi do sprzedaży. Jakie nowe materiały znajdą się na Blu-ray?
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki trafi do dystrybucji cyfrowej już 23 września. Z kolei 14 października ukaże się na nośnikach 4K Ultra HD, Blu-ray i DVD. Wydanie Blu-ray będzie zawierać 5 wyciętych scen z filmu:
- Thanksgiving Soup Kitchen
- Fantastic Four Day
- Subterranea
- Birthday Sweater
- Taking Turns
Wczoraj opublikowano usuniętą scenę pt. Subterranea, w której Sue spotkała się z Mole Manem (Paul Walter Hauser). Następnie w sieci pojawiła się kolejna, która nazywa się Taking Turns. W niej Reed Richards (Pedro Pascal) i Sue Storm (Vanessa Kirby) zmieniają się podczas opieki nad małym Franklinem. Zobaczcie poniżej.
Wycięta scena z Fantastycznej 4
Wersja pudełkowa Fantastycznej 4: Pierwsze kroki będzie zawierać również inne materiały, takie jak trzy wideo zza kulis, wpadki oraz komentarz audio z udziałem reżysera Matta Shakmana i scenografa Kasry Farahani. Fani liczą na to, że jedna z usuniętych scen lub inne materiały pokażą postać Johna Malkovicha (Red Ghosta), który w ogóle nie pojawił się na ekranie.
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - zdjęcia
Źródło: ign.com
