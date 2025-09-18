placeholder
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - kolejna wycięta scena. Reed i Sue opiekują się synem

Kolejna usunięta scena promuje wydanie pudełkowe Fantastycznej 4: Pierwsze kroki, które już niebawem trafi do sprzedaży. Jakie nowe materiały znajdą się na Blu-ray?
Magda Muszyńska
Tagi:  Fantastyczna 4: Pierws... 
usunięta scena dvd blu-ray
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki fot. Marvel
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki trafi do dystrybucji cyfrowej już 23 września. Z kolei 14 października ukaże się na nośnikach 4K Ultra HD, Blu-ray i DVD. Wydanie Blu-ray będzie zawierać 5 wyciętych scen z filmu:

  • Thanksgiving Soup Kitchen
  • Fantastic Four Day
  • Subterranea
  • Birthday Sweater
  • Taking Turns

Wczoraj opublikowano usuniętą scenę pt. Subterranea, w której Sue spotkała się z Mole Manem (Paul Walter Hauser). Następnie w sieci pojawiła się kolejna, która nazywa się Taking Turns. W niej Reed Richards (Pedro Pascal) i Sue Storm (Vanessa Kirby) zmieniają się podczas opieki nad małym Franklinem. Zobaczcie poniżej.

Wycięta scena z Fantastycznej 4

Wersja pudełkowa Fantastycznej 4: Pierwsze kroki będzie zawierać również inne materiały, takie jak trzy wideo zza kulis, wpadki oraz komentarz audio z udziałem reżysera Matta Shakmana i scenografa Kasry Farahani. Fani liczą na to, że jedna z usuniętych scen lub inne materiały pokażą postać Johna Malkovicha (Red Ghosta), który w ogóle nie pojawił się na ekranie. 

Czytaj więcej: Usunięta scena z Fantastycznej 4. Zabójcza Sue Storm grozi złoczyńcy

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - zdjęcia

Fantastyczna 4 - Paul Walter Hauser jako Mole Man

arrow-left
Fantastyczna 4 - Paul Walter Hauser jako Mole Man
fot. USA Today
arrow-right

 

Źródło: ign.com

