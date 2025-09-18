Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - kolejna wycięta scena. Reed i Sue opiekują się synem

fot. Marvel

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki trafi do dystrybucji cyfrowej już 23 września. Z kolei 14 października ukaże się na nośnikach 4K Ultra HD, Blu-ray i DVD. Wydanie Blu-ray będzie zawierać 5 wyciętych scen z filmu:

Thanksgiving Soup Kitchen

Fantastic Four Day

Subterranea

Birthday Sweater

Taking Turns

Wczoraj opublikowano usuniętą scenę pt. Subterranea, w której Sue spotkała się z Mole Manem (Paul Walter Hauser). Następnie w sieci pojawiła się kolejna, która nazywa się Taking Turns. W niej Reed Richards (Pedro Pascal) i Sue Storm (Vanessa Kirby) zmieniają się podczas opieki nad małym Franklinem. Zobaczcie poniżej.

Wycięta scena z Fantastycznej 4

Wersja pudełkowa Fantastycznej 4: Pierwsze kroki będzie zawierać również inne materiały, takie jak trzy wideo zza kulis, wpadki oraz komentarz audio z udziałem reżysera Matta Shakmana i scenografa Kasry Farahani. Fani liczą na to, że jedna z usuniętych scen lub inne materiały pokażą postać Johna Malkovicha (Red Ghosta), który w ogóle nie pojawił się na ekranie.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - zdjęcia