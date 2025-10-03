placeholder
Reklama
placeholder

Tak wyglądał mocarz z Fantastycznej 4 na planie. Efekty specjalne to nie wszystko!

Kostiumy i odpowiednia charakteryzacja pełnią przy pracy nad blockbusterem równie dużą rolę, co efekty specjalne. Fantastyczna 4: Pierwsze kroki jest tego najlepszym dowodem. Oto jak świetnie prezentował się na planie Ralph Ineson.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Fantastyczna 4: Pierws... 
Ralph Ineson zdjęcia galactus
Galactus Marvel
Reklama

Galactus to jeden z najpotężniejszych i najbardziej znanych złoczyńców z komiksów Marvela. Fantastyczna 4: Pierwsze kroki po raz pierwszy pokazała w pełnej krasie Pożeracza Światów w produkcji aktorskiej. W jednej z wcześniejszych adaptacji pojawił się jako niesławna "chmura" i daleko odbiegał designem od tego, do czego przywykł materiał źródłowy. 

Kiedy premiera zwiastuna Avengers: Doomsday? Pada konkretna data

W filmie Matta Shakmana rolę Galactusa odegrał Ralph Ineson, aktor znany choćby z Nosferatu czy Czarownicy: Bajki ludowej z Nowej Anglii. Imponująca charakteryzacja sprawiła, że aktor był na planie nie do poznania w tej roli. Jaka była w tym zasługa efektów specjalnych? Okazuje się, że niewielka. Nowe zdjęcia z planu pokazują, że kostium i charakteryzacja nie uległy dużemu podkręceniu przez artystów od efektów specjalnych.

Na razie nie wiadomo, kiedy ponownie zobaczymy mocarza Marvela z powrotem w jakiejś produkcji z MCU. Prawdopodobnie to jednak kwestia czasu. Ineson wypadł w swojej roli świetnie, a jego złoczyńca nie został w pełni pokonany pod koniec filmu. To zbyt duża - metaforycznie i dosłownie - postać, aby nigdy nie powróciła w Kinowym Uniwersum Marvela. A jak Wy oceniacie jego występ?

Najpotężniejsi złoczyńcy Marvela i ich słabości - ranking

arrow-left fot. Marvel arrow-right

Źródło: X (@MCUFilmNews)

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Fantastyczna 4: Pierws... 
Ralph Ineson zdjęcia galactus
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,1

2025
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
Zobacz w kinie Oglądaj TERAZ Fantastyczna 4: Pierwsze kroki Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 James Cameron
-

Co nakręci James Cameron po Avatarze 3? Opcji jest kilka, ale mogą zadecydować pieniądze

2 Project Baxter
-

Starbreeze stawia na serię Payday. Anulowano grę w uniwersum Dungeons & Dragons

3 Sekret wilczej gromady
-

50 najlepszych filmów fantasy XXI wieku. Harry Potter i Shrek rozgromieni w rankingu widzów

4 realme Gra o Tron
-

Smartfon z Westeros? realme zapowiada edycję specjalną inspirowaną Grą o Tron!

5 Superman/Spider-Man
-

DC i Marvel znów to zrobili. Fani liczyli na ten powrót

6 Pierścienie Władzy
-

Nowe zdjęcia z planu Pierścieni Władzy. Gdzie kręcono trzeci sezon?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e02

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s21e13

Starożytni kosmici

s16e08

SpongeBob Kanciastoporty

s16e07

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e191

Moda na sukces

s27e02

Prawo i porządek: Sekcja specjalna

s33e02

The Graham Norton Show

s42e20
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

30

wrz

Gra

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Earthquake: Joke Telling Business

30

wrz

Film

Earthquake: Joke Telling Business
Nieczysta gra

01

paź

Film

Nieczysta gra
Uprowadzona dziewczyna

02

paź

Film

Uprowadzona dziewczyna
Skarbek

03

paź

Film

Skarbek
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Tessa Thompson
Tessa Thompson

ur. 1983, kończy 42 lat

Denis Villeneuve
Denis Villeneuve

ur. 1967, kończy 58 lat

Alicia Vikander
Alicia Vikander

ur. 1988, kończy 37 lat

Clive Owen
Clive Owen

ur. 1964, kończy 61 lat

Lena Headey
Lena Headey

ur. 1973, kończy 52 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV