Kiedy premiera zwiastuna Avengers: Doomsday? Pada konkretna data

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Od dawna zastanawiamy się nad tym, kiedy zadebiutuje zwiastun Avengers: Doomsday. Początkowo zakładano, że dojdzie do tego już w trakcie odbywającego się pod koniec sierpnia wydarzenia D23, jednak Marvel ostatecznie postanowił podzielić się z widzami jedynie krótkim materiałem z planu z braćmi Russo i Paulem Ruddem. Teraz w całej sprawie pojawiają się nowe doniesienia.

Scooper Daniel Richtman ujawnia, że data premiery najprawdopodobniej teasera Avengers: Doomsday to 17 grudnia br., a zapowiedź będzie wyświetlana w kinach tuż przed seansami filmu Avatar: Ogień i popiół. Do tych rewelacji podchodźmy na razie z dystansem. Choć z punktu widzenia Disneya takie posunięcie byłoby opłacalne pod względem marketingowym dla obu produkcji, nie jest jasne, czy Marvel faktycznie zdecyduje się pokazać pierwszy zwiastun już rok przed ekranowym debiutem Avengers 5.

W sieci jest również głośno od spekulacji na temat Charliego Coxa, który zrezygnował z udziału w mającym potrwać od 24 do 26 października Spaceconie w San Antonio - powodem nieobecności aktora jest "konflikt w harmonogramie". Część internautów podejrzewa, że aktor dokładnie w tych samych dniach będzie przebywał w Wielkiej Brytanii i kręcił sceny Doomsday ze swoim udziałem.

Film Avengers: Doomsday ma wejść do kin 18 grudnia 2026 roku.