Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Kiedy premiera zwiastuna Avengers: Doomsday? Pada konkretna data

Na zwiastun Avengers: Doomsday będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. W sieci pojawiła się konkretna data premiery teasera przyszłorocznej produkcji Marvela. Z kolei fani wierzą, że na planie filmu niebawem zamelduje się jeden z ich ulubieńców. 
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday zwiastun MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Doktor Doom wallsnapy.com
Reklama

Od dawna zastanawiamy się nad tym, kiedy zadebiutuje zwiastun Avengers: Doomsday. Początkowo zakładano, że dojdzie do tego już w trakcie odbywającego się pod koniec sierpnia wydarzenia D23, jednak Marvel ostatecznie postanowił podzielić się z widzami jedynie krótkim materiałem z planu z braćmi Russo i Paulem Ruddem. Teraz w całej sprawie pojawiają się nowe doniesienia. 

Scooper Daniel Richtman ujawnia, że data premiery najprawdopodobniej teasera Avengers: Doomsday to 17 grudnia br., a zapowiedź będzie wyświetlana w kinach tuż przed seansami filmu Avatar: Ogień i popiół. Do tych rewelacji podchodźmy na razie z dystansem. Choć z punktu widzenia Disneya takie posunięcie byłoby opłacalne pod względem marketingowym dla obu produkcji, nie jest jasne, czy Marvel faktycznie zdecyduje się pokazać pierwszy zwiastun już rok przed ekranowym debiutem Avengers 5

W sieci jest również głośno od spekulacji na temat Charliego Coxa, który zrezygnował z udziału w mającym potrwać od 24 do 26 października Spaceconie w San Antonio - powodem nieobecności aktora jest "konflikt w harmonogramie". Część internautów podejrzewa, że aktor dokładnie w tych samych dniach będzie przebywał w Wielkiej Brytanii i kręcił sceny Doomsday ze swoim udziałem. 

MCU - najlepsze sceny improwizowane. Tak Marvel Studios kradło nasze serca

arrow-left Bonus: Kapitan Ameryka całuje Iron Mana w filmie „Avengers: Czas Ultrona” – scena została usunięta z ostatecznej wersji produkcji (pocałunek wymyślił Chris Evans) fot. Marvel arrow-right
Bonus: Kapitan Ameryka całuje Iron Mana w filmie „Avengers: Czas Ultrona” – scena została usunięta z ostatecznej wersji produkcji (pocałunek wymyślił Chris Evans)
„Przesuń nogę” – Tony Stark chce usiąść na łóżku obok Petera Parkera; później wyjawi, że zna jego tajemnicę o byciu Spider-Manem („Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów”)
Znakomita większość dialogów Tony’ego Starka i Obadiah Stane’a („Iron Man” – Jon Favreau sprawił, że sporą część rozmów bohaterów wymyślili na poczekaniu Robert Downey Jr. i Jeff Bridges)
Spotkanie generała Rossa i Tony’ego Starka w scenie po napisach w filmie „Incredible Hulk” (za kształt sceny odpowiadają Robert Downey Jr. i William Hurt)
Tony Stark szuka sekretnego przejścia, by później dodać słowo „Yaay!” („Avengers: Czas Ultrona” – słowa Iron Mana wymyślił Robert Downey Jr.)
Killmonger mówi do królowej Ramondy „Cześć, ciociu” („Czarna Pantera” – zdanie do sceny dorzucił Michael B. Jordan)
Tony Stark je przekąskę, gdy Avengers pracują nad berłem Lokiego („Avengers” – przekąskę wymyślił Robert Downey Jr.)
Thor opowiada o swoim dzieciństwie i Lokim zamieniającym się w węża („Thor: Ragnarok” – scenę w całości wymyślił Chris Hemsworth)
Peggy Carter zbliża rękę do umięśnionego ciała Steve’a Rogersa, po czym ją wycofuje („Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie” – na kształcie sceny zaważyła Hayley Atwell, która w pierwszych ujęciach nie mogła się powstrzymać od dotknięcia klatki piersiowej Chrisa Evansa)
Większość kwestii Grandmastera („Thor: Ragnarok” – Taika Waititi przyznał, że właściwie w każdej scenie ze swoim udziałem Jeff Goldblum dorzucał „coś od siebie”)
M’Baku w trakcie rozmowy z reprezentacją Wakandy stwierdza, że nie będzie rozmawiał z Everettem Rossem („Czarna Pantera” – za kształt sceny odpowiada Winston Duke)
Odyn ucisza Lokiego, gdy ten wtrąca się do jego rozmowy z Thorem („Thor” – scenę wymyślił Anthony Hopkins)
Hawkeye nazywa Quicksilvera „małym skurczybykiem” i rozważa strzelenie mu w plecy („Avengers: Czas Ultrona” – cały monolog wymyślił Jeremy Renner)
Thor krzyczy „Wezwijcie pomoc!” i rzuca Lokim w kierunku najbliższego strażnika – to ich plan ucieczki z niewoli na planecie Sakaar („Thor: Ragnarok” – scenę wymyślili Tom Hiddleston i Chris Hemsworth)
Tańczący Star-Lord („Strażnicy Galaktyki” – taniec wymyślił Chris Pratt)
Młody Nick Fury widzi ciało kosmity i stwierdza, że obcy „naprawdę istnieją” („Kapitan Marvel” – scenę wymyślił Samuel L. Jackson)
Tony Stark nazywa Kapitana Amerykę „kłamcą” („Avengers: Koniec gry” – słowo „kłamca” do sceny wprowadził Robert Downey Jr.)
Thor rozbija kubek kawy i krzyczy „Jeszcze jeden!” („Thor” – scenę wymyślił Chris Hemsworth)
Peter Parker i Tony Stark „przytulają” się w limuzynie („Spider-Man: Homecoming” – za kształt sceny odpowiadają Tom Holland i Robert Downey Jr.)
Thor nazywa Hulka „kolegą z pracy” („Thor: Ragnarok” – Chris Hemsworth dodał to zdanie po tym, jak usłyszał je w jednej z telewizyjnych reklam)
Nick Fury przypomina Spider-Manowi, że ten ostatni był już w kosmosie („Spider-Man: Daleko od domu” – kształt sekwencji wymyślił Samuel L. Jackson)
Thor „wiesza” Mjolnir zaraz obok płaszczów („Thor: Mroczny świat” – ostateczny kształt sceny stworzył Chris Hemsworth)
Dialog pomiędzy Thorem i Kapitanem Ameryką na placu bitwy z armią Thanosa w Wakandzie i uwagi na temat swojego wyglądu („Avengers: Wojna bez granic” – za ostateczny kształt dialogu odpowiadają Chris Hemsworth i Chris Evans)
Doktor Strange nazywa Wonga „Beyonce” („Doktor Strange” – porównanie to wymyślił Benedict Cumberbatch)
„Dlaczego jest Gamora?” – Drax wraz ze Star-Lordem zastanawiają się nad miejscem pobytu Gamory („Avengers: Wojna bez granic” – zdanie wymyślił Dave Bautista)
Doktor Strange przypomina Iron Manowi palcem o jednym wariancie rzeczywistości, w którym Avengers zwyciężyli („Avengers: Koniec gry” – scenę wymyślił Benedict Cumberbatch)
Spider-Man żegna się z Iron Manem tuż przed swoim zniknięciem; „Nie czuję się zbyt dobrze, panie Stark” („Avengers: Wojna bez granic” – element zaproponowany przez Toma Hollanda)
Avengers jedzą szawarmę („Avengers” – kształt sceny był oparty na pomysłach Roberta Downeya Jr. i Jossa Whedona)
Tony Stark przyznaje, że jest Iron Manem („Iron Man” – autorem pomysłu jest Robert Downey Jr.)
Tony Stark odpowiada Thanosowi: „A ja jestem Iron Manem”, po czym pstryka palcami w Rękawicy Nieskończoności („Avengers: Koniec gry” – kształt sceny wymyślił Robert Downey Jr.)

Film Avengers: Doomsday ma wejść do kin 18 grudnia 2026 roku. 

Źródło: Daniel Richtman/Cosmic Marvel

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday zwiastun MCU
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi

Najnowsze

1 Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy
-

Nowe przecieki o 3. sezonie Pierścieni Władzy. Sauron, Jedyny Pierścień, powrót Celebrimbora?

2 Indiana Jones
-

To mogła być najdroższa porażka Disneya. Indiana Jones 5 kosztował o wiele więcej niż Koniec gry

3 World of Warcraft: Midnight - edycja kolekcjonerska
-

World of Warcraft: Midnight z edycją kolekcjonerską. Co znajdziemy wewnątrz pudełka?

4 Wyprawa do dżungli
-

Emily Blunt o "strasznie ekscytującej" roli Dwayne’a Johnsona w nowym filmie Martina Scorsese

5 Spider-Man 3
-

Kontynuacja trylogii Spider-Mana Sama Raimiego może powstać? Telefony w Hollywood dzwonią

6 Avatar: Ogień i popiół
-

James Cameron potwierdza czas trwania filmu Avatar 3. Będzie długi, ale „działa to pięknie...”

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e01

Chicago Fire

s11e01

Chicago Med

s13e01

Chicago PD

s49e02

Ryzykanci

s2025e190

Moda na sukces

s29e07

Ghost Adventures

s06e02

Wszystkie stworzenia duże i małe

s38e186

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

30

wrz

Gra

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Earthquake: Joke Telling Business

30

wrz

Film

Earthquake: Joke Telling Business
Nieczysta gra

01

paź

Film

Nieczysta gra
Skarbek

03

paź

Film

Skarbek
Skomplikowani

03

paź

Film

Skomplikowani
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Lorraine Bracco
Lorraine Bracco

ur. 1954, kończy 71 lat

Brianna Brown
Brianna Brown

ur. 1979, kończy 46 lat

Lucy Cohu
Lucy Cohu

ur. 1968, kończy 57 lat

Goran Bogdan
Goran Bogdan

ur. 1980, kończy 45 lat

Jeff Bennett
Jeff Bennett

ur. 1962, kończy 63 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 714-718. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV