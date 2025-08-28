Znanego filmowca „zwolniono” z Fantastycznej Czwórki. Miał za dużo do powiedzenia
Chris Columbus wypowiedział się na temat Fantastycznej Czwórki z 2005 roku. Okazuje się, że był producentem wykonawczym filmu tylko na papierze. Wspomina teraz powód zwolnienia.
Chris Columbus ma na koncie kilka ponadczasowych hitów, w tym takie produkcje jak Kevin sam w domu, Pani Doubtfire czy Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Mimo to, zwolniono go z pracy przy Fantastycznej Czwórce z 2005 roku. Choć został wymieniony jako producent wykonawczy filmu, to na łamach podcastu Fade to Black przyznał, że nie miał z nim ostatecznie nic wspólnego.
Chrisa Columbusa „zwolniono” z Fantastycznej Czwórki
Chris Columbus w tamtym czasie był bardzo zainteresowany kinem superbohaterskim. Krążył wokół Spider-Mana, póki nie zatrudniono Sama Raimiego. Napisał scenariusz do Daredevila. Jednak obecnie nie jest nim zainteresowany.
Źródło: Variety
