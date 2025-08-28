placeholder
Znanego filmowca „zwolniono” z Fantastycznej Czwórki. Miał za dużo do powiedzenia

Chris Columbus wypowiedział się na temat Fantastycznej Czwórki z 2005 roku. Okazuje się, że był producentem wykonawczym filmu tylko na papierze. Wspomina teraz powód zwolnienia.
Paulina Guz
Fantastyczna Czwórka 2005 Fot. Materiały prasowe
Chris Columbus ma na koncie kilka ponadczasowych hitów, w tym takie produkcje jak Kevin sam w domu, Pani Doubtfire czy Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Mimo to, zwolniono go z pracy przy Fantastycznej Czwórce z 2005 roku. Choć został wymieniony jako producent wykonawczy filmu, to na łamach podcastu Fade to Black przyznał, że nie miał z nim ostatecznie nic wspólnego.

Chrisa Columbusa „zwolniono” z Fantastycznej Czwórki

Znaleźliśmy się w dziwnej sytuacji. Pracowałem nad scenariuszem przy pierwszej Fantastycznej Czwórce. Wielu scenarzystów było zaangażowanych w ten projekt. Mieli nakręcić film, a ja go wyprodukować. Spotkałem się z reżyserem i miałem kilka pomysłów. Właściwie powiedziałem, że część tych grafik koncepcyjnych powinna bardziej przypominać styl Jacka Kirby'ego, twórcę Fantastycznej Czwórki, i przywodzić na myśl Srebrną Erę Marvela. Wyszedłem ze spotkania i w drodze do domu dostałem telefon od szefa 20th Century Fox, który powiedział mi, że jestem zwolniony i mam za dużo do powiedzenia.

Chris Columbus w tamtym czasie był bardzo zainteresowany kinem superbohaterskim. Krążył wokół Spider-Mana, póki nie zatrudniono Sama Raimiego. Napisał scenariusz do Daredevila. Jednak obecnie nie jest nim zainteresowany.

Osobiście straciłem zainteresowanie kręceniem filmów superbohaterskim, ponieważ jest wielu twórców, którzy nakręcili już genialne produkcje w jego ramach. To uczucie zaczęło we mnie kiełkować przy Spider-Manie 3. Gdy zobaczyłem, co stworzył Sam Raimi, pomyślałem, że to idealny film superbohaterski . Z pewnością także Batman od Matta Reevesa z Robertem Pattisona w roli głównej był genialny. Zdałem sobie sprawę, że nie mam już ochoty kręcić takich filmów, bo ludzie robią je lepiej, niż ja kiedykolwiek byłbym w stanie.

Może cię zainteresować artykuł: Obejrzałem wszystkie filmy o Fantastycznej Czwórce. Który z nich jest najlepszy?

Fantastyczna 4 - kim jest Ben Grimm? Fakty i ciekawostki

10. Pilot myśliwca

To Ben Grimm pilotował rakietę podczas podróży kosmicznej, gdy Fantastyczna 4 otrzymała swoje moce. Wcześniej latał dla amerykańskiego wojska. W miarę dekad i aktualizowania się komiksów, służył m.in. w trakcie II wojny światowej, ale też I wojnie w Zatoce Perskiej.

10. Pilot myśliwca
fot. Marvel Comics
Źródło: Variety

Paulina Guz
Paulina Guz
