Znanego filmowca „zwolniono” z Fantastycznej Czwórki. Miał za dużo do powiedzenia

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Chris Columbus ma na koncie kilka ponadczasowych hitów, w tym takie produkcje jak Kevin sam w domu, Pani Doubtfire czy Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Mimo to, zwolniono go z pracy przy Fantastycznej Czwórce z 2005 roku. Choć został wymieniony jako producent wykonawczy filmu, to na łamach podcastu Fade to Black przyznał, że nie miał z nim ostatecznie nic wspólnego.

Chrisa Columbusa „zwolniono” z Fantastycznej Czwórki

Znaleźliśmy się w dziwnej sytuacji. Pracowałem nad scenariuszem przy pierwszej Fantastycznej Czwórce. Wielu scenarzystów było zaangażowanych w ten projekt. Mieli nakręcić film, a ja go wyprodukować. Spotkałem się z reżyserem i miałem kilka pomysłów. Właściwie powiedziałem, że część tych grafik koncepcyjnych powinna bardziej przypominać styl Jacka Kirby'ego, twórcę Fantastycznej Czwórki, i przywodzić na myśl Srebrną Erę Marvela. Wyszedłem ze spotkania i w drodze do domu dostałem telefon od szefa 20th Century Fox, który powiedział mi, że jestem zwolniony i mam za dużo do powiedzenia.

Chris Columbus w tamtym czasie był bardzo zainteresowany kinem superbohaterskim. Krążył wokół Spider-Mana, póki nie zatrudniono Sama Raimiego. Napisał scenariusz do Daredevila. Jednak obecnie nie jest nim zainteresowany.

Osobiście straciłem zainteresowanie kręceniem filmów superbohaterskim, ponieważ jest wielu twórców, którzy nakręcili już genialne produkcje w jego ramach. To uczucie zaczęło we mnie kiełkować przy Spider-Manie 3. Gdy zobaczyłem, co stworzył Sam Raimi, pomyślałem, że to idealny film superbohaterski . Z pewnością także Batman od Matta Reevesa z Robertem Pattisona w roli głównej był genialny. Zdałem sobie sprawę, że nie mam już ochoty kręcić takich filmów, bo ludzie robią je lepiej, niż ja kiedykolwiek byłbym w stanie.