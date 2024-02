Fantastyczna Czwórka - kto czarnym charakterem? To na pewno nie Doktor Doom

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fantastyczna czwórka opanowała popkulturę w tym tygodniu dzięki oficjalnemu ogłoszeniu obsady widowiska. Marvel Studios jakoś sprawił, że znów wszyscy dyskutują o MCU. Dzięki temu też do sieci trafia nowa plotka o produkcji, która dotyczy czarnego charakteru.

Fantastyczna Czwórka - kto złoczyńcą?

Tym razem informacje pochodzą od dobrze poinformowanego Jeffa Sneidera. Potwierdza on poprzednie plotki o tym, że głównym złoczyńcą ma być wielki Galactus, zwany pożeraczem światów, a nie Doktor Doom, jak chcieli fani. Doom był w centrum poprzednich trzech filmów o tej rodzinie, więc zmiana wydaje się naturalna. Zaś sam Galactus najpewniej nie jest kimś na jedną produkcję, bo to zbyt potężna istota do pokonania dla małej grupki. Sneider potwierdza też, że nadal głównym kandydatem do tej roli jest Javier Bardem. Przez jakiś czas nie był związany z projektem, bo miał inne zobowiązania, ale jego film o formule 1 tworzony w Apple TV+ został znacznie opóźniony przez strajki scenarzystów i aktorów, więc sytuacja się zmieniła.

Sneider dodaje też, że poprzednie plotki o tym, że Anya Taylor Joy zagra Srebrnego Surfera, który w komiksach był mężczyzną, nie były rzetelne. Według jego doniesień Srebrny Surfer ma być taki jak w komiksach, a Marvel Studios dopiero rozpoczęło spotkania z aktorami, których chcieliby w tej roli. O udziale Joy nic nie powiedział.

Wspomina też, że sam Doktor Doom pojawi się na samym końcu i prawdopodobnie jeszcze nie będzie obsadzony gwiazdą, więc będzie to krótkie cameo. Jeśli obsadą kogoś, dialog zostanie dodane w postprodukcji.

Fantastyczna Czwórka - premiera 25 lipca 2025 roku w kinach.