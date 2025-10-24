fot. materiały prasowe

Fantastyczna Czwórka online w Disney+. Oficjalna premiera w streamingu została wyznaczona na 5 listopada. Wówczas film Marvela trafi do biblioteki platformy na całym świecie, w tym także w Polsce. Do tej pory widowisko było dostępne jedynie w cyfrowych sklepach VOD, więc tym razem będzie można obejrzeć je w ramach subskrypcji.

Fantastyczna Czwórka - sukces komercyjny?

Film Fantastyczna 4: Pierwsze kroki zebrał 521,9 mln dolarów przy budżecie wynoszącym około 200 mln dolarów. Oznacza to, że nie jest finansową klapą, ale też nie odniósł spektakularnego sukcesu. Nie znamy jeszcze danych ze sprzedaży w sklepach VOD, a Marvel doliczy do tego także wpływy ze sprzedaży płyt Blu-ray oraz praw telewizyjnych. To jednak umiarkowany sukces, zwłaszcza jak na oczekiwania wobec Marvel Studios.

Superbohaterowie z grupy Fantastyczna Czwórka powrócą na ekrany w 2026 roku w superprodukcji Avengers: Doomsday.

Fantastyczna 4 - Paul Walter Hauser jako Mole Man

Fantastyczna Czwórka - opis fabuły

Historia osadzona jest w ekscytującym retrofuturystycznym świecie inspirowanym estetyką lat 60., w którym poznajemy Pierwszą Rodzinę Marvela. Reed Richards, czyli Pan Fantastyczny (Pedro Pascal), Sue Storm – Niewidzialna Kobieta (Vanessa Kirby), Johnny Storm – Ludzka Pochodnia (Joseph Quinn) oraz Ben Grimm, znany jako Stwór (Ebon Moss-Bachrach), stają przed ogromnym wyzwaniem. Muszą pogodzić życie superbohaterów z utrzymaniem rodzinnych więzi, jednocześnie chroniąc Ziemię przed złowieszczym kosmicznym bogiem Galactusem (Ralph Ineson) i jego tajemniczym heroldem, Srebrnym Surferem (Julia Garner). Galactus nie tylko pragnie pożreć naszą planetę – sprawy wkrótce nabierają również bardzo osobistego wymiaru.