Fantastyczna Czwórka - rozpalał scenę jako Elvis, teraz będzie zmieniał się w Ludzką Pochodnię? Austin Butler stara się o rolę

Fantastyczna czwórka to jeden z kolejnych, szykowanych przez Marvel Studios projektów wchodzących w skład MCU. Za reżyserię obrazu odpowiada Matt Shakman. Jak do tej pory nie poznaliśmy jeszcze obsady projektu, wobec tego nie wiemy, kto wcieli się w głównych bohaterów widowiska.

Pojawiają się jednak co jakiś czas doniesienia i plotki na temat tego, kto ewentualnie mógłby wcielić się w rolę kultowych postaci Domu Pomysłów. Dla przypomnienia w skład Fantastycznej Czwórki wchodzą: Reed Richards aka Pan Fantastyczny, jeden z najinteligentniejszych ludzi na planecie, który potrafi rozciągać swoje ciało niczym guma; Sue Storm aka Niewidzialna Kobieta, która potrafi stać się niewidzialna i tworzyć pola ochronne; Johnny Storm aka Ludzka Pochodnia, brat Sue, który kontroluje ogień i potrafi latać oraz Ben Grimm aka Rzecz, którego ciało pokrywa przypominający skałę pancerz. Bohater dysponuje supersiłą i nadludzką wytrzymałością.

Teraz pojawiły się właśnie nowe informacje na temat aktora, który podobno stara się o rolę Ludzkiej Pochodni. Chodzi o Austina Butlera, którego widzowie szerzej poznali za sprawą jego tytułowej roli w filmie Elvis. Według Jeffa Sneidera w podcaście The Hot Mic, agenci Austina Butlera polecili go do roli Ludzkiej Pochodni w filmie o Fantastycznej Czwórce. Brzmi to tak, jakby casting do ról się rozpoczął, przy czym Sneider dodał, że F4 i X-Men to dwie franczyzy, przy których wszyscy aktorzy chcieliby brać udział. Polecenie Butlera może być zatem kwestią nie tyle chęci, co raczej prestiżu. Na ten moment jednak musimy zaufać ludziom z Marvel Studios, że wybiorą najlepszych aktorów do wszystkich ról.

Film ma trafić do kin 14 lutego 2025 roku.