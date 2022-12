Marvel's Spider-Man 2 - kiedy premiera gry? Sony podało przybliżony termin!

fot. SIE

Na łamach PlayStation Blog pojawił się nowy artykuł, który w całości poświęcono grom zmierzającym na konsole Sony w 2023 roku. Nie ma tam zbyt wielu nowych informacji i niemal cały tekst to po prostu krótkie przypomnienie tytułów, w które zagramy w nadchodzących miesiącach. Jest natomiast jeden wyjątek: pojawiła się tam przybliżona data premiery Marvel's Spider-Man 2. Nie padł żaden konkretny termin, ale ujawniono, że produkcja ta pojawi się na sklepowych półkach jesienią przyszłego roku.

To dość precyzyjne okienko czasowe i wygląda na to, że sequel udanej gry z 2018 roku trafi do graczy między wrześniem i grudniem 2023 roku. Warto przypomnieć, że pierwsza część zadebiutowała 7 września 2018 roku, a produkcja o Milesie Moralesie miała premierę 12 listopada 2020 roku.

Marvel's Spider-Man 2 - co wiemy o grze?

Jak na razie twórcy z Insomniac Games nie ujawnili zbyt wielu szczegółów. Ze zwiastuna dowiedzieliśmy się jedynie, że w produkcji zobaczymy obu Pajączków, a więc Petera Parkera i Milesa Moralesa, a bohaterom przyjdzie się zmierzyć między innymi z Venomem.

