Nowy fan art Fantastycznej Czwórki zachwyca. Tak może wyglądać Ralph Ineson jako Galactus

Za rok nowa Fantastyczna czwórka ma wkroczyć do kin. Zanim to jednak nastąpi, w sieci krążą świetne grafiki stworzone przez fanów Marvela, które ilustrują obsadę w poszczególnych rolach. Jedną z nich jest plakat pokazujący jak Ralph Ineson może wypaść w roli Galactusa. Dzięki designowi nawiązującemu do grafik promocyjnych, można pomyśleć, że to faktyczne dzieło od Marvel Studios! Zobaczcie sami.

Fantastyczna Czwórka - co wiadomo o filmie?

Tytułową grupę grają Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quin oraz Ebon Moss-Bachrach. Głównym czarnym charakterem jest sam zjadacz światów, Galactus (Ralph Ineson). W obsadzie są także John Malkovich oraz Paul Walter Hauser.

Film wyreżyseruje Matt Shakman, który wcześniej pracował nad innym projektem Marvel Studios, WandaVision. Nad scenariuszem pracują Eric Pearson, Josh Friedman, Jeff Kaplan i Ian Springer z pomocą Petera Camerona. Szczegóły fabuły są nieznane. Kevin Feige zajmuje się produkcją dla Marvel Studios.

Jak donosi The Hollywood Reporter, prace na planie filmu rozpoczną się dopiero pod koniec lipca 2024 roku. Pierwotnie mówiono o marcu, więc start troszeczkę się przesunął. Z tego powodu dziennikarze zaczynają spekulować o opóźnieniu premiery.

Niemniej wciąż oficjalną datą debiutu filmu jest 25 lipca 2025 roku.

