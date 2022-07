Fantastyczna Czwórka - jaki to będzie film MCU? Ujawniono ważny szczegół

Alex Ross/Marvel

Fantastyczna czwórka to jeden z projektów 5. fazy MCU, który ma ustaloną datę premiery na 2024 roku. Kevin Feige ogłosił to podczas panelu na San Diego Comic-Con, a teraz w rozmowie z The Hollywood Reporter zdradził ważny szczegół. Nowy film będzie inny niż poprzednie adaptacje komiksu o tej grupie.

Fantastyczna Czwórka w MCU

Kevin Feige potwierdził, że nowa Fantastyczna Czwórka nie pokaże genezy tych postaci. Podchodzą do tego więc jak do wprowadzenia Spider-Mana, którego genezy również nie pokazali.

- Wielu ludzi zna genezę tej grupy. Znają podstawy. Jak więc mamy wziąć to pod uwagę i dać im coś, czego jeszcze nie widzieli? Postawiliśmy sobie wysoko poprzeczkę, by to pokazać na ekranie.

John Krasinski zagrał Reeda Richardsa z Fantastycznej Czwórki w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu, ale był on postacią z alternatywnego świata równoległego. Czy powtórzy rolę w MCU? Na razie nie wiadomo, ale aktor gościł niedawno u Jimmy'ego Fallona i na pytanie o to zaczął kluczyć i żartować, że zaraz Marvel go zabije. Unikał bezpośredniej odpowiedzi, więc fani zakładają, że jakby nie miał wrócić do tej roli, po prostu by to powiedział. Kevin Feige jednak jeszcze obsady nie ogłosił, ale przy promocji Doktora Strange'a 2 przyznał, że Krasinski został obsadzony, bo fani tego oczekiwali.

Fantastyczna Czwórka - prace na planie ruszą w 2023 roku. Reżysera jeszcze nie wybrano.