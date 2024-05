Fantastyczna Czwórka - kogo zagra Paul Walter Hauser? "To bardzo wyrazista postać”

fot. Appian Way // Misher Films // Paul Walter Hauser w filmie "Richard Jewell"

Niedawno informowaliśmy, że Paul Walter Hauser wystąpi w Fantastycznej Czwórce. Jednak wciąż nie podano, w kogo wcieli się aktor znany z filmów Cruella, Richard Jewell oraz serialu Czarny ptak. Fani uważają, że zagra złoczyńcę Mole Mana, który był pierwszym wrogiem, z którym walczyła Rodzina w komiksach.

Paul Walter Hauser o roli w Fantastycznej Czwórce

Również sam Hauser nie chciał zdradzić w kogo wcieli się w nowym filmie Marvela. W rozmowie ze Screen Rant jedynie potwierdził, że jego postać pochodzi z komiksów.

Jedyne, co mogę powiedzieć jest to, że w jakiejś wersji będę brał udział w filmie Fantastyczna Czwórka, dopóki nie zostanę zwolniony lub nie przeprowadzą ponownego castingu. Nie mogę więc nic powiedzieć o postaci, którą gram, ale wiem, że jest ona w pewnego rodzaju leksykonie i jest częścią mitologii historii o Fantastycznej Czwórce. To bardzo wyrazista postać i jestem podekscytowany możliwością jej zagrania i w pewnym sensie już planuję, co z nią zrobię.

Aktor przyznał, że zawsze chciał być częścią kinowego uniwersum. Spędził dużo czasu starając się o rolę Pingwina w Batmanie Matta Reevesa. Hauser powiedział, że Colin Farrell wykonał mistrzowską robotę i to było zupełnie coś innego, niż to, co on próbował zrobić. Natomiast docenia to, że Marvel poświęcił mu czas i powierzył mu rolę, dzięki której stanie się częścią tej rodziny.

Dodał, że do tego uniwersum przyciągnęli go zaangażowani w film ludzie - scenarzyści, reżyser (Matt Shakman), szefowie wydziałów i sama obsada. Miał wewnętrze przeczucie, że będzie to wyjątkowy film z nim lub bez niego, ale chciał być tego częścią.

Bez względu na to jaką rolę odegram w tym filmie, włożę w to całe swoje serce i duszę. Będę czerpać przyjemność z tego procesu. Będąc dzieckiem, które dorastało ciesząc się komiksami, animowanymi serialami i filmami, a teraz mogąc być tego częścią jest naprawdę wyjątkowe.

Sam Rockwell i Paul Walter Hauser w "Richard Jewell"

Fantastyczna Czwórka - obsada

W głównych bohaterów wcielą się Pedro Pascal (Reed Richards), Vanessa Kirby (Sue Storm), Joseph Quinn (Johnny Storm) i Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm). Ponadto Julia Garner ma zagrać żeńską wersję Silver Surfera. W obsadzie są też Ralph Ineson, który zagra Galactusa oraz John Malkovich.

Fantastyczna Czwórka - premiera zaplanowana jest na 25 lipca 2025 roku.