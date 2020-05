Fantastyczna Czwórka - kontrowersje są nieprawdziwe? Reżyser o złych działaniach mediów

W 2015 roku wiele mówiło się o filmie Fantastyczna Czwórka i dziwnych sytuacjach, które podobno miały miejsce na planie. Josha Tranka, reżysera i scenarzystę, nazywano psychopatą. Głośno było o jego konfliktach i niezrównoważonym zachowaniu. Pisały o tym największe portale na czele z The Hollywood Reporter. W efekcie zastopowano karierę Tranka, który był gorącym nazwiskiem w Hollywood. Nikt nie chciał z nim współpracować.

Po pięciu latach Trank powraca z nowym filmem Capone o legendarnym gangsterze, którego gra Tom Hardy. W rozmowie z Variety poruszył kwestię kontrowersji związanych z filmem Fantastyczna Czwórka, gdyż został o nie zapytany. Uważa, że amerykańskie media błędnie i nieprawdziwie opisały sytuację.

Największy problem ma z tym, że według mediów jest on jedyną osobą, która ponosi całkowitą winę za klapę Fantastycznej Czwórki. Przyznaje, że niewątpliwie zawalił to, za co był odpowiedzialny, ale jego zdaniem dotyczy to również innych osób pracujących na planie.

- Kiedy byłem w centrum tej sytuacji, szybko stało się dla mnie jasne, że nikt tam dobrze nie pracował. Gdy pojawiały się różne historie w mediach, stałem się kozłem ofiarnym - wspomina.

Uważa, że amerykańskie media postąpiły nie fair, zrzucając cały ciężar winy na jedną osobę.

- Macie w ekipie profesjonalistów, którzy pracowali przy wielu filmach, oraz wpływowe osoby z branży, które tworzą takie filmy od lat, a obok młodego, relatywnie niedoświadczonego filmowca, o którym piszą, że rzucił się z motyką na słońce. Mówili, że nie komunikowałem się z ludźmi i nie chciałem pracować zgodnie z zasadami. Opisywali mnie jako kogoś, kto działa niezgodnie z oczekiwaniami innych i to miało być destrukcyjne. Kiedy to czytałem, pomyślałem sobie: "Ok, uwierzyłbym w tę historię, gdybym siebie nie znał, bo brzmi wiarygodnie". Ale to tak nie wyglądało. Komunikowałem się aż za bardzo. Nie mam żadnego problemu z komunikacją i nigdy go nie miałem. Dlatego dostałem zielone światło na Kronikę, gdy nie miałem żadnego filmu w karierze. Problemem było komunikowanie pomysłów, które nie zgrywały się z wizją innych osób. To nie jest ani ich, ani moja wina. To była zła kombinacja ludzi, którzy mieli stworzyć coś kreatywnego.

Trank wciąż nie może zdradzić niektórych aspektów produkcji, ponieważ wiążą go umowy NDA, które zakazują mu mówienia wszystkiego, co się działo za kulisami. Jednak to pokazuje obraz zupełnie inny od tego, który był przedstawiany nam przez amerykańskie media. Który jest prawdziwy? Tego nigdy się nie dowiemy.