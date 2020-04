Fantastyczna Czwórka - Marvel ma kandydata na reżysera?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wiarygodny amerykański dziennikarz John Campea twierdzi, że Joss Whedon (Avengers, Avengers: Czas Ultrona) miał spotkanie z Marvel Studios w sprawie filmu Fantastyczna Czwórka, który jest planowany na kolejne lata MCU. Szczegóły spotkania nie są znane, bo dziennikarz nie wie, czy Kevin Feige, szef studia, rozmawiał z nim o pisaniu scenariusza, czy o pomysłach na film. Jednak Whedon to doświadczony reżyser, który odniósł sukces w MCU, więc naturalnym skojarzeniem w tym przypadku jest rozmowa o reżyserii.

Jednak pamiętajmy, że Whedon jest też uznanym scenarzystą, więc równie dobrze może to iść w tym kierunku. Pamiętamy, że Whedon nie ma zbyt dobrych wspomnień z pracy za kamerą Avengers: Czas Ultrona. Wówczas mówił otwarcie, że nie było to przyjemne doświadczenie i stąd można wyciągnąć wniosek, że do reżyserii nie byłby zbyt chętny. Traktujemy więc te informacje z dystansem. Czy jednak uważacie, że byłby to dobry wybór? Jego ostatnim projektem była kinowa wersja Ligi Sprawiedliwości.

Pamiętamy, że niedawno informowaliśmy o innej plotce dotyczącej spotkania Kevina Feige z Johnem Krasińskim. Z uwagi na to, że aktor jest faworytem do Fantastycznej Czwórki, temat musiał dotyczyć właśnie tego projektu. Zatem skoro pojawiają się dwie plotki o tym filmie, można uznać, że coś jest na rzeczy i Marvel Studios wykorzystuje czas izolacji, by ustalić szczegóły.

Czekamy na oficjalne informacje.