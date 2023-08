Fantastyczna Czwórka - kolejne zawirowania z obsadą. Adam Driver i Margot Robbie odpadli

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Festiwal nazwisk wokół filmu MCU pod tytułem Fantastyczna czwórka trwa od miesięcy. Z żadnym filmem Marvel Studios nie było takiego zawirowania do tej pory. W pewnym momencie mówiono, że Adam Driver i Margot Robbie to już pewniacy do ról Reeda Richardsa i Sue Storm. Potem osoby ze źródłami z kręgów Disneya dowiedziały się, że aktorzy odmówili Marvelowi tuż przed rozpoczęciem strajku.

Fantastyczna Czwórka - obsada

Według Jeffa Sneidera, którego doniesienia często się sprawdzają, obecnie Sue Storm ma zagrać Vanessa Kirby. Nikt nie potwierdza, ani nie dementuje tej informacji.

Natomiast w postać Johnny'ego Storma vel Ludzkiej Pochodni ma wcielić się Joseph Quinn ze Stranger Things. Pierwotnie wczoraj napisano, że miał być to Jack Quaid, ale aktor błyskawiczne zdementował plotkę w mediach społecznościowych. Wówczas zweryfikowano u źródła i wyszło nazwisko Quinna.

Sneider dowiedział się też, że Ebon Moss-Bachrach znajdzie się w obsadzie, ale nie wiadomo, w kogo się wcieli. Fani zaczęli spekulować, że może chodzić o Srebrnego Surfera, herolda Galactusa (tutaj zaproponowano rolę Antonio Banderasowi).

Aktorzy jednak podpisać kontrakty mogą dopiero po zakończeniu strajku. A ten może potrwać jeszcze wiele miesięcy. Nikt nie potwierdza ani nie dementuje plotki.