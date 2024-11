Fantastyczna Czwórka - H.E.R.B.I.E. nie będzie efektem CGI? Krążą pogłoski, kto może zagrać robota

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

2025 rok będzie naładowany produkcjami MCU, ale to Fantastyczna Czwórka wydaje się być najbardziej wyczekiwanym tytułem. Reboot zapowiada się obiecująco dzięki gwiazdorskiej obsadzie, z Pedro Pascalem na czele, oraz reżyserowi WandaVision, Mattowi Shakmanowi, na pokładzie. Do tej pory jednak niewiele wiedzieliśmy o uroczym H.E.R.B.I.E., którego możecie kojarzyć z komiksów Marvela. Dopiero niedawno robot pojawił się na nowym zdjęciu. Teraz jednak The Cosmic Circus ujawnia prawdopodobne informacje o tej postaci.

Fantastyczna Czwórka - kto może zagrać robota H.E.R.B.I.E?

Według najnowszych pogłosek w tę rolę wcieli się brytyjski aktor i lalkarz Jack Parker. Nie będzie to jego pierwsza tego typu rola - ostatnio mogliśmy zobaczyć, jak odegrał droida Pip w Akolicie. Brał również udział w nadchodzącej Śnieżce oraz aktorskiej wersji Jak wytresować smoka.

Jeśli plotki okażą się prawdziwe, najpewniej robot nie zostanie stworzony za pomocą CGI (jak było w przypadku Rocketa, któremu Bradley Cooper użyczał głos, a Sean Gunn grał go na planie). W takim razie H.E.R.B.I.E. raczej będzie praktyczną marionetką, podobnie jak droidy w filmach Star Wars.

Fantastyczna Czwórka - data premiery została zaplanowana na 25 lipca 2025 roku.

