Marvel ogłosił daty premier 7 nowych seriali. Jeden z nich nie przypomina niczego z MCU

Marvel zrobił niespodziankę użytkownikom platformy Disney+. Po zalogowaniu się do serwisu i wyszukaniu treści Domu Pomysłów (najczęściej działo się to w przypadku wyboru To zawsze Agatha) oczom widzów ukazuje się specjalny materiał promujący nadchodzące seriale komiksowego giganta, ujawniając bądź potwierdzając daty premier aż 7 produkcji, w tym Daredevil: Born Again, A gdyby...? i Ironheart.

Serialowy harmonogram Marvela na 2024 i 2025 rok jest następujący:

Tak prezentuje się rzeczony zwiastun:

Zwróćmy uwagę, że w powyższym materiale po raz pierwszy mamy okazję zobaczyć sekwencje z przyszłorocznego Wonder Mana, który zadebiutuje pod szyldem Marvel Spotlight. Wygląda na to, że Kevin Feige miał rację mówiąc, iż produkcja ta "nie będzie przypominać niczego, co zrobiliśmy do tej pory".

