Fantastyczne zwierzęta 3 - Mads Mikkelsen odpowiada na plotki o jego angażu do filmu

Fot. NBC

Jak informowaliśmy 10 listopada Johnny Depp rozstał się z serią Fantastyczne zwierzęta, w której wcielał się w postać antagonisty Gellerta Grindelwalda. Dzień później świat obiegła informacja, że Mads Mikkelsen negocjuje zastępstwo za Deppa w roli wspomnianego czarodzieja. Do tej wiadomości postanowił odnieść się sam zainteresowany. W rozmowie z IGN Mikkelsen powiedział, że to tylko plotka i nie wie na ten temat więcej niż to, co pojawiło się w mediach. Oczywiście może to być prawda, jednak należy pamiętać, że już wiele razy aktorzy i aktorki związani z wielkimi produkcjami zaprzeczali wiadomościom o swoim angażu, aby utrzymać to w tajemnicy.

fot. Jonathan Olley/Lucasfilm

Szczegóły fabuły projektu są trzymane w tajemnicy. Grindelwald i Credence, który odkrył pod koniec poprzedniej części swoją prawdziwą tożsamość odegrają ważną rolę w produkcji. Akcja filmu ma częściowo dziać się w Rio de Janeiro w latach 30. XX wieku.

Fantastyczne zwierzęta 3 - premiera filmu 15 lipca 2022 roku.