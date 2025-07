Generacje: nadchodzi ekscytujący kosmiczny rollercoaster

Rebis

Zapowiedziana na 12 sierpnia powieść dobyła nagrodę za debiut roku 2024 na SciFi Zone a także Reviewers Choice Award i The BookFest Award.

Powieść Generacje wykorzystuje popularny w science fiction motyw statku wielopokoleniowego, który przemierz kosmos, by dotrzeć do odległych planet. Jednakże w powieści Noama Josephidesa jest też coś więcej: tajemnica ukrywana przez pokolenia, intryga, która może pogrzebać przyszłość ludzkości, a także jedna kobieta, która ryzykuje własne życie, by odkryć prawdę.

Generacje ukażą się nakładem Domu Wydawniczego Rebis. Książka będzie liczyć 560 stron.

Generacje - opis i okładka książki

Źródło: Rebis

Po upadku Ziemi statek kosmiczny Thetis od ośmiu pokoleń niesie ostatnich przedstawicieli ludzkości w dalekiej podróży ku nowej planecie. Społeczność na pokładzie wydaje się wręcz utopijnie doskonała: panują równość, tolerancja oraz jedność. Wszystko jest precyzyjnie zaplanowane – od podziału zasobów po prokreację. Kiedy cel jest już bliski, a ludzie są gotowi rozpocząć nowe życie, ich przywódca pada ofiarą dziwnej manipulacji. Idylliczna fasada zaczyna pękać. Kiedy pracownica Archiwum, introwertyczna i harda Sandrine Liet rozpoczyna śledztwo, sprawa się komplikuje, główny podejrzany zaś znika w tajemniczych okolicznościach, choć na Thetis jest to niemożliwe. Sandrine, wplątana w sieć intryg, zmierza ku konfrontacji z najpotężniejszymi osobistościami na statku. Z każdym krokiem utwierdza się w przekonaniu, że ma do czynienia z szeroko zakrojonym spiskiem, który zagraża przyszłości ludzkości, i za którego ujawnienie może zapłacić wysoką cenę.

Generacje to emocjonująca opowieść o politycznych rozgrywkach i osobistym poświęceniu, w której splatają się miłość, zdrada oraz zmienne sojusze. To również historia o niezłomnej kobiecie, która nie zamierza ustąpić przed tyranią, oraz o odwiecznej potędze prawdy w świecie zbudowanym z kłamstw. Wzorem najlepszych, klasycznych powieści sf Generacje uświadamiają nam, że przyszłość, znaczenie człowieka w tej przyszłości, leży w naszych rękach.z