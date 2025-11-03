Czy mistrz fantasy napisze książkę z protagonistą innym niż Geralt? Sapkowski rozbawił publiczność

Susie Allnutt/Instagram

W minioną sobotę Andrzej Sapkowski wziął udział w odbywającym się w londyńskiej British Library wieczorze autorskim zorganizowanym w ramach festiwalu Tales of the Weird. Polski mistrz fantasy z całą pewnością był w formie - jego odpowiedzi na niektóre pytania już stały się viralami w sieci. Najgłośniejszą z nich jest ta poświęcona ewentualnemu napisaniu nowej książki z protagonistą, który nie byłby Geraltem.

Autor Wiedźmina stwierdził, że "nie planuje" niczego takiego, choć pół żartem, pół serio dodał, iż nie ma dla niego rzeczy niemożliwych:

Wolałbym nie. Geralt jest na tyle dobrym protagonistą, że potrafi być kluczowy w każdym aspekcie. Po co więc robić jakieś wątki poboczne i tym podobne? Poboczne wyprawy czy podróże? Po co? Nie ma takiej potrzeby. Oczywiście, nie byłoby to niemożliwe, bo dla gościa, który robi Geralta, nic nie jest niemożliwe. Ale po co? Nie, nie planuję niczego takiego.

Z tego samego spotkania dowiedzieliśmy się również m.in. dlaczego Sapkowski napisał nową książkę osadzoną w świecie Wiedźmina, Rozdroże kruków:

Polski minister kultury wciąż odmawia opłacenia mojego czynszu. Dlatego musiałem napisać kolejną książkę o Wiedźminie, żeby zarobić trochę pieniędzy. A mówiąc poważnie - prequel o Wiedźminie był po prostu potrzebny!

Kontrowersje wokół festiwalu

O samym festiwalu Tales of the Weird w ostatnich dniach było wyjątkowo głośno w świecie literatury. Wydarzenie zbojkotowali niektórzy zaproszeni pisarze, wśród nich Joe Hill (syn Stephena Kinga), Keith Rosson i V Castro. Twórcy swoim posunięciem chcieli wyrazić solidarność z protestem pracowników British Library, domagającymi się zwiększenia "głodowych płac". Strajk ma potrwać do 9 listopada; bierze w nim udział aż 300 osób zrzeszonych w związku zawodowym Public and Commercial Services Union.

