Najlepsi pisarze fantasy w historii. Kto pokonał Martina i gdzie jest Sapkowski?
Przygotowaliśmy ranking, który przedstawia najlepszych pisarzy fantasy w historii - to właśnie ci autorzy i autorki stworzyli najwybitniejsze książki jednego z najważniejszych gatunków popkultury. Sprawdźcie, które miejsce zajął Andrzej Sapkowski i kto przegonił George'a R.R. Martina.
Nazwijmy rzeczy po imieniu: fantasy to wśród naszych Czytelników jeden z najistotniejszych gatunków popkultury, z którym popularnością może równać się jedynie szeroko pojęte science fiction. W ostatnich miesiącach wielokrotnie dzieliliśmy się z Wami zestawieniami najwybitniejszych książek, filmów czy seriali wpisanych we wspomnianą wcześniej konwencję. Dziś przyszedł czas na coś zupełnie nowego: oto najlepsi pisarze fantasy wszech czasów.
Stworzenie tak sformułowanego rankingu okazało się zadaniem znacznie trudniejszym, niż początkowo zakładaliśmy - już na wstępie musieliśmy odpowiedzieć sobie na szereg pytań. Jak traktować Szekspira czy nawet Homera i Owidiusza, których twórczość z dzisiejszej perspektywy przynajmniej w jakiejś części wpisuje się w ramy gatunku? Co z H.P. Lovecraftem i jego "dziwną literaturą", łączącą elementy horroru, science fiction i właśnie fantasy? Gdzie przebiega granica między szerzej rozumianą fantastyką a literaturą dziecięcą czy przygodową?
Koniec końców doszliśmy do wniosku, że przy każdej tego typu wątpliwości będziemy mieć na uwadze mocno subiektywny charakter rankingu, pochylając się nad wszystkimi problematycznymi przypadkami jednostkowo. Zdajemy sobie sprawę, że poniższa lista spotka się w sieci z głośnym odzewem, ale i tak mocno zachęcamy Was do tego, by sprawdzić, których 4 pisarzy okazało się naszym zdaniem lepszymi niż George R.R. Martin, albo na które miejsce zasłużył maestro polskiej fantastyki, Andrzej Sapkowski.
Najlepsi pisarze fantasy w historii [RANKING]. Gdzie jest Sapkowski? I kto pokonał Martina?
Skoro jesteśmy już przy próbie podsumowania fantasy, chcemy przypomnieć Wam ranking pokazujący najlepsze powieści tego gatunku. Znajdziecie tu kilka perełek, które koniecznie musicie nadrobić; jesteśmy też niemal pewni, że na niektóre pozycje na liście zaczniecie psioczyć:
Najlepsze książki fantasy wszech czasów. Gra o tron daleko, wielu tytułów nie znacie
50. „Miasto mosiądzu” - S. A. Chakraborty. „Nahri nigdy nie wierzyła w magię. Jest oszustką o niezrównanym talencie, żyjącą na ulicach XVIII- wiecznego Kairu. Wie lepiej niż ktokolwiek inny, że jej profesja – odczyty z dłoni, czary, uzdrowienia – to wszystko sztuczki i sposób na zmanipulowanie osmańskiej szlachty. Ale kiedy Nahri przypadkowo przywołuje równie przebiegłego, mrocznego i tajemniczego wojownika – dżina, jest zmuszona zaakceptować fakt, że magiczny świat, o którym myślała, że istnieje tylko w opowieściach z dzieciństwa, jest prawdziwy. Wojownik bowiem opowiada jej historię o legendarnym Daevabad, mieście z mosiądzu, z którym Nahri jest nieodwołalnie związana. Kiedy Nahri decyduje się wkroczyć do nowego świata, dowiaduje się, że prawdziwa moc jest zaciekła i brutalna. Tam magia nie może jej uchronić przed niebezpieczną polityczną siecią, a nawet najsprytniejszy plan może mieć śmiertelne konsekwencje. W końcu jest powód, dla którego mówi się: uważaj, czego sobie życzysz”.
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
09
wrz
Tajemnica tajemnic
10
wrz
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
11
wrz
Babilon
12
wrz
Borderlands 4
12
wrz
Zombicide. Biała śmierć
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1997, kończy 28 lat
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1957, kończy 68 lat
ur. 1996, kończy 29 lat
ur. 1960, kończy 65 lat