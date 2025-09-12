Najlepsi pisarze fantasy w historii. Kto pokonał Martina i gdzie jest Sapkowski?

Murilo Araujo

Nazwijmy rzeczy po imieniu: fantasy to wśród naszych Czytelników jeden z najistotniejszych gatunków popkultury, z którym popularnością może równać się jedynie szeroko pojęte science fiction. W ostatnich miesiącach wielokrotnie dzieliliśmy się z Wami zestawieniami najwybitniejszych książek, filmów czy seriali wpisanych we wspomnianą wcześniej konwencję. Dziś przyszedł czas na coś zupełnie nowego: oto najlepsi pisarze fantasy wszech czasów.

Stworzenie tak sformułowanego rankingu okazało się zadaniem znacznie trudniejszym, niż początkowo zakładaliśmy - już na wstępie musieliśmy odpowiedzieć sobie na szereg pytań. Jak traktować Szekspira czy nawet Homera i Owidiusza, których twórczość z dzisiejszej perspektywy przynajmniej w jakiejś części wpisuje się w ramy gatunku? Co z H.P. Lovecraftem i jego "dziwną literaturą", łączącą elementy horroru, science fiction i właśnie fantasy? Gdzie przebiega granica między szerzej rozumianą fantastyką a literaturą dziecięcą czy przygodową?

Koniec końców doszliśmy do wniosku, że przy każdej tego typu wątpliwości będziemy mieć na uwadze mocno subiektywny charakter rankingu, pochylając się nad wszystkimi problematycznymi przypadkami jednostkowo. Zdajemy sobie sprawę, że poniższa lista spotka się w sieci z głośnym odzewem, ale i tak mocno zachęcamy Was do tego, by sprawdzić, których 4 pisarzy okazało się naszym zdaniem lepszymi niż George R.R. Martin, albo na które miejsce zasłużył maestro polskiej fantastyki, Andrzej Sapkowski.

Najlepsi pisarze fantasy w historii [RANKING]. Gdzie jest Sapkowski? I kto pokonał Martina?

50. Terry Brooks (cykl o Shannarze) Zobacz więcej Reklama

