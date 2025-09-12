Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Najlepsi pisarze fantasy w historii. Kto pokonał Martina i gdzie jest Sapkowski?

Przygotowaliśmy ranking, który przedstawia najlepszych pisarzy fantasy w historii - to właśnie ci autorzy i autorki stworzyli najwybitniejsze książki jednego z najważniejszych gatunków popkultury. Sprawdźcie, które miejsce zajął Andrzej Sapkowski i kto przegonił George'a R.R. Martina.
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  ranking 
George R.R. Martin fantasy Andrzej Sapkowski książki
Władca Pierścieni vs. Gra o tron Murilo Araujo
Reklama

Nazwijmy rzeczy po imieniu: fantasy to wśród naszych Czytelników jeden z najistotniejszych gatunków popkultury, z którym popularnością może równać się jedynie szeroko pojęte science fiction. W ostatnich miesiącach wielokrotnie dzieliliśmy się z Wami zestawieniami najwybitniejszych książek, filmów czy seriali wpisanych we wspomnianą wcześniej konwencję. Dziś przyszedł czas na coś zupełnie nowego: oto najlepsi pisarze fantasy wszech czasów. 

Stworzenie tak sformułowanego rankingu okazało się zadaniem znacznie trudniejszym, niż początkowo zakładaliśmy - już na wstępie musieliśmy odpowiedzieć sobie na szereg pytań. Jak traktować Szekspira czy nawet Homera i Owidiusza, których twórczość z dzisiejszej perspektywy przynajmniej w jakiejś części wpisuje się w ramy gatunku? Co z H.P. Lovecraftem i jego "dziwną literaturą", łączącą elementy horroru, science fiction i właśnie fantasy? Gdzie przebiega granica między szerzej rozumianą fantastyką a literaturą dziecięcą czy przygodową?

Koniec końców doszliśmy do wniosku, że przy każdej tego typu wątpliwości będziemy mieć na uwadze mocno subiektywny charakter rankingu, pochylając się nad wszystkimi problematycznymi przypadkami jednostkowo. Zdajemy sobie sprawę, że poniższa lista spotka się w sieci z głośnym odzewem, ale i tak mocno zachęcamy Was do tego, by sprawdzić, których 4 pisarzy okazało się naszym zdaniem lepszymi niż George R.R. Martin, albo na które miejsce zasłużył maestro polskiej fantastyki, Andrzej Sapkowski. 

Najlepsi pisarze fantasy w historii [RANKING]. Gdzie jest Sapkowski? I kto pokonał Martina?

50. Terry Brooks (cykl o Shannarze)

arrow-left
Terry Brooks (cykl o Shannarze)
Ranger714/Wikimedia Commons
arrow-right

Skoro jesteśmy już przy próbie podsumowania fantasy, chcemy przypomnieć Wam ranking pokazujący najlepsze powieści tego gatunku. Znajdziecie tu kilka perełek, które koniecznie musicie nadrobić; jesteśmy też niemal pewni, że na niektóre pozycje na liście zaczniecie psioczyć:

Najlepsze książki fantasy wszech czasów. Gra o tron daleko, wielu tytułów nie znacie

50. „Miasto mosiądzu” - S. A. Chakraborty. „Nahri nigdy nie wierzyła w magię. Jest oszustką o niezrównanym talencie, żyjącą na ulicach XVIII- wiecznego Kairu. Wie lepiej niż ktokolwiek inny, że jej profesja – odczyty z dłoni, czary, uzdrowienia – to wszystko sztuczki i sposób na zmanipulowanie osmańskiej szlachty. Ale kiedy Nahri przypadkowo przywołuje równie przebiegłego, mrocznego i tajemniczego wojownika – dżina, jest zmuszona zaakceptować fakt, że magiczny świat, o którym myślała, że istnieje tylko w opowieściach z dzieciństwa, jest prawdziwy. Wojownik bowiem opowiada jej historię o legendarnym Daevabad, mieście z mosiądzu, z którym Nahri jest nieodwołalnie związana. Kiedy Nahri decyduje się wkroczyć do nowego świata, dowiaduje się, że prawdziwa moc jest zaciekła i brutalna. Tam magia nie może jej uchronić przed niebezpieczną polityczną siecią, a nawet najsprytniejszy plan może mieć śmiertelne konsekwencje. W końcu jest powód, dla którego mówi się: uważaj, czego sobie życzysz”.

arrow-left
50. „Miasto mosiądzu” - S. A. Chakraborty. „Nahri nigdy nie wierzyła w magię. Jest oszustką o niezrównanym talencie, żyjącą na ulicach XVIII- wiecznego Kairu. Wie lepiej niż ktokolwiek inny, że jej profesja – odczyty z dłoni, czary, uzdrowienia – to wszystko sztuczki i sposób na zmanipulowanie osmańskiej szlachty. Ale kiedy Nahri przypadkowo przywołuje równie przebiegłego, mrocznego i tajemniczego wojownika – dżina, jest zmuszona zaakceptować fakt, że magiczny świat, o którym myślała, że istnieje tylko w opowieściach z dzieciństwa, jest prawdziwy. Wojownik bowiem opowiada jej historię o legendarnym Daevabad, mieście z mosiądzu, z którym Nahri jest nieodwołalnie związana. Kiedy Nahri decyduje się wkroczyć do nowego świata, dowiaduje się, że prawdziwa moc jest zaciekła i brutalna. Tam magia nie może jej uchronić przed niebezpieczną polityczną siecią, a nawet najsprytniejszy plan może mieć śmiertelne konsekwencje. W końcu jest powód, dla którego mówi się: uważaj, czego sobie życzysz”.
Wydawnictwo We Need YA
arrow-right

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  ranking 
George R.R. Martin fantasy Andrzej Sapkowski książki
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Game Bub
-

Ten perfekcyjny klon Game Boya ma zapewnić idealną rozgrywkę w stylu retro!

2 Resident Evil 9: Requiem
-

Nowy zwiastun Resident Evil 9: Requiem. Zobaczcie hotel w którym dzieje się gra

3 Hades 2
-

Hades 2 wkrótce opuści wczesny dostęp! Znamy datę premiery wersji 1.0

4 Super Mario Galaxy 2
-

Nintendo zapowiada moc atrakcji z okazji 40. urodzin Super Mario Bros. Wśród nich nowe gry i powrót klasyka

5 Metroid Prime 4
-

Data premiery Metroid Prime 4 ujawniona. Jest też nowy zwiastun - zobaczcie Samus na motocyklu!

6 Święta góra (1973)
-

Horrory tak straszne, że jeden seans Wam wystarczy. 15 tytułów dla osób o mocnych nerwach

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s16e01

SpongeBob Kanciastoporty

s16e02

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e176

Moda na sukces

s08e16

Ekipa z New Jersey

s58e24

s27e28

Big Brother (US)

s21e08

Misja Moda

s42e05
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney

ur. 1997, kończy 28 lat

Emmy Rossum
Emmy Rossum

ur. 1986, kończy 39 lat

Hans Zimmer
Hans Zimmer

ur. 1957, kończy 68 lat

Colin Ford
Colin Ford

ur. 1996, kończy 29 lat

Robert John Burke
Robert John Burke

ur. 1960, kończy 65 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

6

Najlepsze produkcje o ataku na World Trade Center. Te oceniono najwyżej

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

8

Edyta Herbuś nie tylko tańczy, ale także gra w serialach. Co o niej wiemy?

9

Nicolas Cage jako John Madden jest nie do poznania. Kiedy zadebiutuje w roli trenera?

10

Krystian Ochman reprezentował Polskę na Eurowizji. Co o nim wiemy?Co o nim wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV