Far Cry 6 - data premiery wyciekła do sieci. Kiedy zwiedzimy Yarę?

Ubisoft

Far Cry 6 to kolejna odsłona popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek od Ubisoftu. Gra ma trafić na rynek w 2021 roku, ale jak na razie nie doczekała się konkretnej daty premiery. Ta jednak wyciekła do sieci za sprawą oficjalnego sklepu Microsoftu. To właśnie tam, na karcie produktu, znalazła się data 25 maja 2021 roku.

Termin ten brzmi całkiem prawdopodobnie. Kilka tygodni temu poinformowano, że Ubisoft zrezygnował z pierwotnego planu wydania gry w lutym przyszłego roku, a dodatkowe trzy miesiące to sporo czasu na wprowadzenie ostatnich szlifów i poprawek. Warto również dodać, że sklep Microsoftu to dość wiarygodne źródło, chociaż oczywiście nie można w stu procentach wykluczyć zwykłego, ludzkiego błędu.

Pojawienie się tego przecieku teraz może zwiastować, że na oficjalne ujawnienie daty nie będziemy musieli długo czekać. Bardzo możliwe, że nastąpi to na grudniowej gali The Game Awards 2020.