Koch Media kupilo Flying Wild Hog, twórców Shadow Warrior i Hard Reset

Flying Wild Hog

Firma Koch Media kupiła polskie studio Flying Wild Hog za 137 milionów dolarów, czyli około 519 milionów złotych. Warto przypomnieć, że ten zespół deweloperów ma na koncie takie produkcje, jak m.in. Hard Reset, JuJu i serię Shadow Warrior, a obecnie trwają pracę nad trzecią odsłoną tej ostatniej z wymienionych gier - jej premiera zaplanowana została na rok 2021.

To nie pierwsze przejęcie w historii Flying Wild Hog. W roku 2019 studio zostało kupione przez SuperNova Capital, spółkę założoną przez prawdziwą legendę branży gier - Paula Wedgewooda, współzałożyciela studia Splash Damage, które odpowiadało za niezwykle popularne niegdyś Wolfenstein: Enemy Territory.

Jesteśmy podekscytowani tym, że Flying Wild Hog dołącza do Koch Media i rodziny Embracer. Koch Media to uznany wydawca, który docenia naszą wizję tworzenia najbardziej ekscytujących, szybkich gier akcji dla graczy na całym świecie. Siłą napędową Flying Wild Hog jest ambicja, by zaskakiwać fanów unikatowymi doświadczeniami o jak najwyższej jakości. Łącząc siły z Embracer Group i Koch Media będziemy mogli rozwijać się i skupiać na tworzeniu jeszcze bardziej ambitnych produkcji. Zakochaliśmy się w wizyji Embracer, by stworzyć sojusz zróżnicowanych i utalentowanych zespołów, które zachowują swoją niezależność i twórczą swobodę. To dla nas niesamowita szansa i dlatego jesteśmy zachwyceni współpracą i tym, co może przynieść ona w przyszłości - mówi Michał Szustak, prezes Flying Wild Hog.