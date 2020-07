Far Cry 6 - edycja kolekcjonerska z... repliką miotacza ognia. Zobacz zdjęcia

Ubisoft

12 lipca odbyła się prezentacja Ubisoft Forward, w której trakcie oficjalnie ujawniono Far Cry 6, nową odsłonę popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek z otwartym światem. Potwierdziły się niedawne przecieki - miejscem akcji będzie Yara, fikcyjne państwo inspirowane Kubą, a w głównego złego wcieli się Giancarlo Esposito. Zaprezentowano też kilka wydań, w jakich gra dostępna będzie na rynku. Najciekawiej prezentuje się bogata edycja kolekcjonerska, w której jednym z fizycznych dodatków będzie... replika miotacza ognia - "Tostadora".

Gadżet ma być długi na 72 cm i będzie składał się z 7 części, które trzeba będzie ze sobą połączyć. W opisie możemy też przeczytać, że replika "nie działa", co jednak nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Oprócz tego w skład kolekcjonerki Far Cry 6 wchodzi także klimatyczne opakowanie, artbook, 10 naklejek, steelbook, ścieżka dźwiękowa z wybranymi utworami, mapa i brelok z Chorizo - psim towarzyszem. Do tego dochodzą też cyfrowe dodatki - pakiet Ultimate i przepustka sezonowa. Cały zestaw wyceniono na 859,90 zł i będzie on dostępny wyłącznie w oficjalnym sklepie Ubisoftu.

Far Cry 6 - edycja kolekcjonerska

Far Cry 6 zadebiutuje 18 lutego 2021 roku na PC, Googlee Stadia, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X. Kupując grę na obecnej generacji konsol będzie można bezpłatnie ulepszyć ją do wersji na PS5 i nowego Xboksa.

Far Cry 6