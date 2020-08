Kolekcjonerki Ubisoftu bez płyty z grą na konsolach Microsoftu

Ubisoft

Ubisoft poinformował, że w kolekcjonerskich wydaniach gier Watch Dogs: Legion, Assassin's Creed: Valhalla oraz Far Cry 6 zabraknie fizycznych nośników z grą w przypadku wydań na konsole marki Xbox. Zamiast tego kupujący otrzymają kody do aktywacji i pobrania zawartości cyfrowej.

Zmiana ta z pewnością nie spodoba się każdemu, a w szczególności tym, którzy lubią kolekcjonować pudełka. Co więcej nowa polityka wydawcy ogranicza się wyłącznie do jednego producenta konsol: Microsoftu. Nie wiadomo czym jest to podyktowane, ale niektórzy internauci podejrzewają, że może być to związane z Xbox Smart Delivery - usługą, dzięki której gracze pobiorą najlepszą wersję gry dla posiadanego urządzenia.

Nie wiadomo także czy zmiana dotyczy rynku globalnego czy jedynie regionalnego. Przykładowo informację tę możemy znaleźć na stronach brytyjskiego Ubisoftu, a brakuje jej na amerykańskim odpowiedniku. Nie wiadomo również, czy zmiana dotknie także i nasz rynek, aczkolwiek nie można tego wykluczyć.

Watch Dogs Legion zadebiutuje 29 października, Assassin's Creed Valhala ukaże się 17 listopada, a Far Cry 6 pojawi się 18 lutego 2021 roku.