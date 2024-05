Będzie Farciarz Gilmore 2. Netflix potwierdza plotki

fot. materiały prasowe

Podczas prezentacji Netflixa na wydarzeniu o nazwie Upfronts, platforma streamingowa potwierdziła, że powstanie Farciarz Gilmore 2. Tym samym potwierdzili plotki, które krążyły w sieci od kilku miesięcy.

Farciarz Gilmore 2- co wiemy?

Adam Sandler ma wrócić w głównej roli. To jedyna konkretna informacją, jaką w tym momencie Netflix ujawnił. Nie wiadomo, kto napisze scenariusz, ani kto wyreżyseruje. Można założyć, że skoro Adam Sandler współtworzył scenariusz pierwszej części, to tutaj także będzie przy tym pracować. Reżyserem filmu Farciarz Gilmore był Dennis Dugan.

Poza plotkami informacje o tym, że kontynuacja może powstać wyszła ze strony Christophera McDonalda, który grał czarny charakter w pierwszej części. W marcu 2024 roku mówił, że Adam Sandler pokazał mu pierwszy szkic scenariusza sequela, co też potwierdza spekulacje, że on go napisze. Słowa McDonalda sugerują również, że powróci w obsadzie.

Przypomnijmy, że komedia o golfie była hitem w 1996 roku. Sukces Farciarza Gilmore'a sprawił, że status Adama Sandlera jako najważniejszej gwiazdy komedii lat 90. został potwierdzony.