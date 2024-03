Farciarz Gilmore 2 - Adam Sandler pracuje nad sequelem. Scenariusz jest już gotowy!

fot. IMDb

Farciarz Gilmore doczeka się sequela! Okazuje się, że pieczę nad kontynuacją kultowej komedii sportowej sprawuje sam Adam Sandler, a produkcja ma już skończony scenariusz. Potwierdził to Christopher McDonald w wywiadzie dla Audacy's 92.3 The Fan. Sandler miał mu pokazać pierwszy szkic.

- Widziałem Adama dwa tygodnie temu i powiedział mi: "McDonald, spodoba ci się to". Ja spytałem, o co chodzi, a on pokazał mi pierwszy szkic Farciarza Gilmore'a 2. Więc trwają nad tym prace. Fani tego żądają!

Przypomnijmy, że Sandler był współscenarzystą Farciarza Gilmore'a i zagrał w nim tytułową rolę. Ten film wciąż zostaje jedną z najpopularniejszych komedii tego aktora.

Farciarz Gilmore - fabuła, gdzie obejrzeć?

Adam Sandler, który występuje w przemiłej golfowej komedii, zbiera kolejne trafienia i punkty w grze swym poczuciem humoru i... niemiłym, poufałym poklepywaniem współtowarzyszy. Wesoły i lekko zwariowany były hokeista, który postanowił grać w golfa, zmienia stateczny sport dla bogatych snobów w istne szaleństwo, a jego błazenady rodem z zupełnie innej dyscypliny sportu stają się medialną sensacją.

Farciarz Gilmore jest dostępny na SkyShowtime. Można go również wypożyczyć na Prime Video.

