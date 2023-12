Fargo - dlaczego 4. sezon jest uznawany za najsłabszy? Twórca wyjaśnia przyczyny

fot. materiały prasowe

Fargo, którego twórcą i scenarzystą jest Noah Hawley, jest jednym z bardziej docenianych i chwalonych seriali przez krytyków i widzów. Sezony 1-3 mają ponad 90% "świeżości" (pozytywnych ocen) od krytyków. Również najnowsza, czyli piąta seria, w której w głównych rolach występują Jon Hamm, Juno Temple i Joe Keery, ma 96% "świeżości". Tylko czwarty sezon nie dorównał pozostałym. Twórca postanowił wyjaśnić przyczyny, dlaczego nie cieszyła się aż takim uznaniem jak pozostałe.

Fargo - co poszło nie tak w 4. sezonie?

Akcja 4. sezonu Fargo była osadzona w lata 50., a historia skupiała się na dwóch rywalizujących między sobą syndykatach przestępczych. W obsadzie znaleźli się Chris Rock, Jessie Buckley, Jason Schwartzman, Ben Whishaw, Jack Huston, Salvatore Esposito, Timothy Olyphant i E'myri Crutchfield.

W rozmowie z GQ Noah Hawley został zapytany o powody, dla których 4. seria jest niżej oceniana od pozostałych. Twórca powiedział, że uwielbia ją - dla niego jest ona w pewnym sensie kulminacją jego pracy jako scenarzysty i filmowca. Stwierdził, że to najważniejsza historia, jaką opowiedział. Ma 23 głównych bohaterów i jest tak samo wciągająca, jak pozostałe, mniejsze sezony. Dodał, że wierzy, że na dłuższą metę, te 10–11 godzin filmu zapisze się jako jedne z jego najlepszych dzieł. Jednak ma wątpliwości czy na przełomie lat 2020-2021 właśnie to chciała oglądać Ameryka.

Premiera serialu miała nastąpić w kwietniu tamtego roku, ale przez pandemię nastąpił lockdown i dopiero po sześciu miesiącach mogliśmy wrócić do pracy. W Ameryce naprawdę trzeba było liczyć się z rasą i klasami - gdyby wyemitowano go w kwietniu, byłby to początek trendu. Bo potem było takich wiele. Np. Kraina Lovecrafta. Wydaje mi się, że Watchmen pojawili się wcześniej. Było wiele seriali i filmów poruszających ten temat, ale zamiast być na początku tego trendu, znaleźliśmy się na jego końcu. A więc apetyt na zmierzenie się z tym i dostarczanie rozrywki przez te postacie w związku z tym problemem po prostu przygasło.

Przypomnijmy, że przed wybuchem pandemii twórcy mieli nakręconych 9 z 11 odcinków. Ostatnie epizody trzeba było nieco zmienić, aby dostosować je do warunków oraz restrykcji, jakie panowały na planach zdjęciowych w tamtym czasie.

