HBO Max - nowości na 1-15 grudnia 2023. Co nowego oprócz Fargo i Hotelu Transylwania?

W ostatnim miesiącu 2023 roku HBO Max zaprezentuje szereg nowych tytułów, które mogą zainteresować subskrybentów platformy. Grudzień to nie tylko czas na filmy świąteczne, ale również hity kinowe. Wśród nich są Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Uniwersum, Fargo, Milczenie owiec oraz trylogia Hotel Transylwania. Oprócz tego, wreszcie zadebiutuje serial animowany Moje przygody z Supermanem. Nie zabraknie także Dzieci zła oraz Zapachu czasu.

Zobaczcie poniżej, co jeszcze HBO Max przygotowało na nadchodzący miesiąc.

HBO Max - nowości filmowe i serialowe (1-15 grudnia)

Poniżej przedstawiamy rozpiskę dzień po dniu:

1 grudnia

Na planie XX, odc. 48

Zimowy monarcha, odc. 10

Zapach czasu, odc. 1 - 10

Mrówka Z

Wszystkie stare noże

Alleluja

Ben-Hur

Fargo

Spider-Man: Homecoming

Dzikie łowy

Autobiografia

Blue Jean

Cicha dziewczyna

Hotel Transylwania

Hotel Transylwania 2

Hotel Transylwania 3

Spider-Man: Uniwersum

Jak owce między wilki

Amok

Ivalu

Mazel brouk

Gazowa wróżka

Cafe Marylin

Ostatnia szansa

2 grudnia

Hero Inside, odc. 1 - 2

The Heroic Quest of the Valiant Prince Ivandoe V, odc. 3

4 grudnia

Aqua Teen Hunger Force XII, odc. 3

Pozłacany wiek II, odc. 6

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem X, odc. 19

Rick i Morty VI, odc. 8

30 srebrników II, odc. 7

5 grudnia

Morderstwo w Bostonie: Kulisy zbrodni

6 grudnia

Piękne zdjęcie, cudowne życie

7 grudnia

Czuję Twój oddech, odc. 5 - 6

Boom Boom Bruno, odc. 1 - 6

Julia II, odc. 6

Rap Sh!t II, odc. 6

Bukmacher, odc. 3 - 4

Magiczne pierniki

8 grudnia

Zapach czasu, odc. 11 - 20

Na planie XX, odc. 49

Barbie Dreamhouse Challenge, odc. 1 - 4

Książę Egiptu

Reedukacja Molly Singer

W odwecie

Mam elektryczne sny

Ostatnie życzenie

9 grudnia

Meet the Batwheels, odc. 12

Batwheels: Holiday on Ice

Bugs Bunny Builders: Looneyburg Lights

Cóż za piękny dzień

Kapitan Phillips

Filadelfia

10 grudnia

Apolonia, Apolonia

11 grudnia

Moje przygody z Supermanem, odc. 1 - 2

Aqua Teen Hunger Force XII, odc. 4

Pozłacany wiek II, odc. 7

Przegląd Tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem X, odc. 20

Rick i Morty VII, odc. 9

30 srebrników II, odc. 8

Little Man Tate

Milczenie owiec

12 grudnia

Morderstwo w Bostonie: Kulisy zbrodni, odc. 2

Trees and Other Entanglements

14 grudnia

Dzieci zła, odc. 1 - 10

Julia II, odc. 7

Rap Sh!t II, odc. 7

Bukmacher, odc. 5 - 6

Świąteczna magia dla każdego

15 grudnia

Zapach czasu, odc. 21 - 30

Na planie XX, odc. 50

Barbie: Gwiezdna przygoda

Bar dobrych ludzi

Najpierw Strzelaj, potem zwiedzaj

Ashkal

Na słodko

Osiem gór