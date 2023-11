Farma Clarksona jednak nie została skasowana. Będzie kolejny sezon

fot. Amazon Prime Video

Platforma streamingowa Prime Video potwierdziła, że powstanie 4. sezon programu rozrywkowego Clarkson's Farm. Dla wielu może być to niespodzianka, bo w obliczu kontrowersyjnych słów Jeremy'ego Clarksona na temat Megan Markle, pojawiły się doniesienia o skasowaniu programów prowadzącego w serwisie Prime Video i o zakończeniu z nim współpracy. Deadline jako pierwszy napisał we wrześniu, że ten program będzie kontynuowany, a teraz platforma to potwierdziła podczas konferencji w Londynie.

Farma Clarksona - afera

Fozia Khan z Amazon Studios, w sierpniu 2023 roku podczas festiwalu w Edynburgu nie chciała niczego zadeklarować na temat przyszłości Jeremy'ego Clarksona. Te kilka miesięcy wystarczyło, by kompletnie zmieniło się podejście Prime Video. Khan sama ogłosiła 4. sezon podczas konferencji w Londynie. Zapowiedziała, że zdjęcia ruszą niebawem.

Słowa Jeremy'ego Clarksona o Meghan Markle odbiły się szerokim echem na całym świecie. Był on krytykowany i ludzie chcieli unieważnienia prowadzącego, który powinien zniknąć i zostać ukarany za swoje słowa.

Khan ujawniła także, że Clarkson, Richard Hammond oraz James May zakończyli zdjęcia do finałowych odcinków The Grand Tour. Jej zdaniem program doszedł do naturalnego końca. Przyznała jednak, że nie jest wykluczone kontynuowanie tego formatu z innymi prowadzącymi. Na razie o tym myślą.