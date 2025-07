TA walka w Avengers: Doomsday rozpala wyobraźnię fanów. Wszystko zaczęło się od wideo Downeya Jr.

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Robert Downey Jr. korzysta bardzo świadomie z mediów społecznościowych. Doskonale wiedział, co się stanie, gdy opublikuje rolkę ze swoich przygotowań do pracy nad Avengers: Doomsday. W krótkim filmiku widzimy komiksy, które aktor czyta, szykując się do roli Doktora Dooma. Downey Jr. pracuje na planie już od jakiegoś czasu, więc najpewniej sięga po nie w przerwach między zdjęciami, by cały czas pozostawać w roli. Tyle wystarczyło, by rozpalić wyobraźnię fanów.

Iron Man kontra Doktor Doom

Na rolce pojawiają się m.in. oryginalne Secret Wars, które mają być inspiracją dla Avengers: Secret Wars, oraz Iron Man: Legacy of Doom, na okładce którego widzimy walkę Iron Mana z Doktorem Doomem. To właśnie ten tytuł wywołał falę spekulacji w mediach społecznościowych – czy w filmie Avengers: Doomsday zobaczymy pojedynek Dooma z jednym z Iron Manów z alternatywnego świata równoległego? Oczywiście w obu rolach wystąpiłby Robert Downey Jr.

Część fanów reaguje z ekscytacją, inni podchodzą do tej wizji bardziej sceptycznie i mają nadzieję, że taki scenariusz się nie sprawdzi. A jak Wy oceniacie taką ewentualność?

Avengers: Doomsday – problemy ze scenariuszem

Rebecca Romijn, obecna na San Diego Comic-Con, gdzie promuje 3. sezon Star Trek: Strange New Worlds, w rozmowie z The Hollywood Reporter przyznała, że nie wie, ile czasu jeszcze spędzi na planie Avengers: Doomsday, ponieważ scenariusz wciąż nie jest ukończony.

– Nie jestem pewna. Oni jeszcze nie skończyli pisać scenariusza.

Premiera widowiska zaplanowana jest na grudzień 2026 roku.