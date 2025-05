Twórca Andora wskazuje źródło porażki ostatnich filmów MCU. To wszystko wina...

fot. Marvel Studios

Nie da się ukryć, że Marvel Studios ostatnio przechodzi przez pewien kryzys. O ile Deadpool & Wolverine zarabiający ponad miliard dolarów przypudrował niektóre z problemów Kinowego Uniwersum Marvela, to słabe wyniki finansowe nowego Kapitana Ameryki i Thunderbolts* pokazują, że istnieje pewien problem. Diagnozę postanowił wystawić Tony Gilroy, twórca znakomitego serialu Gwiezdne Wojny: Andor, który jest chwalony przez wszystkich - i krytyków i publiczność. Problem w tym, że - jak to u lekarza bywa - jego recepta jest praktycznie nieczytelna.

Andor w stylu Zabójczej broni? Taki był oryginalny plan Disneya, ale twórca wskazał poważny problem

W rozmowie z /Film, Tony Gilroy powiedział o najważniejszym problemie Kinowego Uniwersum Marvela:

Chodzi o to, że ciągle próbują złapać... Jak to się nazywa? Nie mogę sobie przypomnieć nazwy tego pudełka. Jak się, ku***, nazywa to pudełko z Avengers? O co im, ku***, chodzi w ogóle? A! Tesseract! To jest właśnie powód, dlaczego tym filmom Marvela się nie udaje. Jeśli to jedyne o co w nich chodzi, to chodzi tylko o Tesseract.

Jak widzicie - trudno jest rozszyfrować, co autor miał na myśli. Natomiast można wnioskować z kontekstu, iż chodziło mu o nadmierne poleganie na tak zwanych McGuffinach, czyli specjalnych przedmiotach lub artefaktach, które protagoniści próbują zdobyć, aby popchnąć fabułę do przodu. Nie da się ukryć, że jest to motyw powielany w wielu produkcjach MCU.

