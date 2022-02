Projekt Adam - zwiastun filmu Netflixa. Sci-fi w stylu Spielberga jakiego nie było od lat

Netflix

Projekt Adam to film science fiction Netflixa, który wyreżyserował Shawn Levy. W głównej roli występuje Ryan Reynolds, który wciela się w tytułowego Adama. Mężczyzna, aby ocalić świat jest zmuszony cofnąć się w czasie. Podczas podróży spotyka swoją młodszą wersję. Razem wyruszają, aby odnaleźć swojego ojca , który jest kluczem do ocalenia przyszłości.

W tym przygodowym thrillerze w młodszą wersję Adama wciela się Walker Scobell. Ponadto w obsadzie znajdują się: Mark Ruffalo, Catherine Keener, Alex Mallari Jr., Jennifer Garner oraz Zoe Saldana.

Film jest kolejną kooperacją Reynolds i Levy'ego, po niedawnej produkcji Free Guy. Twórca w jednym z wywiadów wspomniał, że ich nowa produkcja będzie zawierać sporą liczbę akcji, ale w centrum opowieści znajdzie się jednak relacja z ojcem, co ma przypominać filmy Częstotliwość i Pole marzeń.

Wygląda na to, że Netflix zadowolony jest ze swojego nadchodzącego filmu. Film pokazano już prasie w USA, a krytycy i oglądający podzielili się swoimi bezspoilerowymi wrażeniami na Twitterze. Mike Reyes z CinemaBlend pochwalił film za mieszanie konwencji, świetny humor oraz kinowy rozmach. Sean O'Connell zwraca wypowiada się w podobnym tonie i zauważa, że faktycznie młodociany aktor Walker Scobell, wykonuje kawał świetnej roboty. Film porównuje do mieszanki Powrotu do Przyszłości z oryginalną trylogią Gwiezdnych Wojen i hitowych produkcji z lat 80.

Soman Chainani pisze z kolei, że nie wzrusza się często na filmach, ale tutaj ta sztuka się twórcom udała i uroniła łzę podczas seansu. Widowisko jest ekscytujące i emocjonalne. Nie brakuje uroczych momentów i naprawdę dobrze nakręconych scen akcji. Ashley Saunders zauważa, że duet Reynolds-Scobel jest fenomenalny i dostarcza nie tylko humoru, ale też licznych wzruszeń. Chwalony jest też oczywiście Mark Ruffalo i wielu komentujących sugeruje, że Steven Spielberg mógłby być dumny z tego filmu.

Produkcja trafi na platformę streamingową 11 marca 2022 roku.