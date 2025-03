Predator vs. Spider-Man. Są pierwsze plansze z epickiego starcia

Fot. Marvel Comics

Reklama

Marvel opublikował pierwsze plansze i warianty okładek do komiksu Predator vs. Spider-Man autorstwa scenarzysty Benjamina Percy'ego i rysownika Marcelo Ferreiry. Zapowiada się naprawdę ciekawie, ponieważ w serii zadebiutuje całkiem nowy Predator, który ma być arcybrutalny.

Predator vs. Spider-Man - plansze i warianty okładek

Predator vs. Spider-Man (wariant okładki) Zobacz więcej Reklama

Predator vs. Spider-Man - fabuła

O czym opowiada fabuła Predator vs. Spider-Man? Fala upałów męczy cały Nowy Jork, w tym Spider-Mana na patrolu. Peter Parker nie wie jeszcze, że w brudnych kanałach i pod metrem czai się zagrożenie, jakiego jeszcze nigdy nie doświadczył. Przedstawiamy Skinnera, Predatora bez honoru i bez klanu – jedyne, co się dla niego liczy, to żądza krwi.

Nadchodzi całkiem nowy Predator

Seria Predator vs. Spider-Man będzie składać się z czterech numerów. Jak zapowiada Marvel, w komiksie pojawi się całkiem nowy Predator o imieniu Skinner, który ma być wyjątkowo brutalny, co ma być gwarancją jednego z najbardziej epickich starć w historii Pajączka.

To nie pierwszy raz, gdy Predator zmierzy się z superbohaterem z komiksów Marvela. Wcześniej walczył również z Wolverinem i Czarną Panterą.