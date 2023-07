Fear The Night - zaskakująca prośba Maggie Q. Brak pistoletów w thrillerze

źródło: The Cw

Fear The Night to nowy thriller akcji, w którym wieczór panieński staje się koszmarem, gdy kobiety napadają bandyci. W filmie występuje Maggie Q w roli siostry panny młodej, będącej weteranką z Iraku oraz utalentowaną bojowniczką. Bohaterki są zmuszone walczyć ze zbirami i próbują znaleźć broni swojego ojca. Zapewne większość widzów spodziewałaby się, że owa broń będzie palna. Nic bardziej mylnego - Maggie Q miała jedną prośbę do twórców filmu - żadnych pistoletów.

Fear The Night - Maggie Q nie chciała broni palnej w filmie

Dlaczego Maggie Q kazała zrezygnować z broni palnej w Fear The Night? Na te pytanie aktorka odpowiedziała w wywiadzie dla Yahoo! Entertainment.

- W sensie, ona definitywnie szuka pistoletu. Próbuje znaleźć broń ojca, ale tak się nie dzieje w ich przypadku. Powiedziałam: "Bądźmy bardziej kreatywni". Jeśli znalazłaby pistolety swojego ojca, koniec gry. To nie jest interesujące. Zbiry nie mogą używać broni palnej, bo nie chcą narobić hałasu. Próbowałam stworzyć coś, co będzie nieco inne i bardziej kreatywne w przypadku wyjścia z tej sytuacji. Ponieważ w oryginalnym scenariusz, ona znajduje pistolety, jest strzelanina i tym podobne. Więc zmieniliśmy to.

Q zakończyła swoją wypowiedź, wyrażając sprzeciw wobec broni palnej:

- Skoro nie musimy promować przemocy z użyciem broni, to po co ją promować?

Film miał już premierę w USA na VOD.