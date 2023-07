Star Trek: Strange New Worlds - zwiastun musicalowego odcinka. Crossover z Lower Decks już dostępny!

fot. materiały prasowe

9. odcinek 2. sezonu Star Trek: Strange New Worlds nosi tytuł Subspace Rhapsody i będzie to musicalowy odcinek. Usłyszymy w nim 10 oryginalnych piosenek stworzonych na potrzeby serialu, a także specjalną wersję muzyki z czołówki. Za piosenki i muzykę odpowiadają Kay Hanley (Letters to Cleo) i Tom Polce (Crazy Ex-Girlfriend). Jest to pierwsza sytuacja w historii Star Treka, że pokuszono się o odcinek musicalowy.

Star Trek: Strange New Worlds - zwiastun odcinka musicalowego

Opublikowano także plakat musicalowego odcinka:

Star Trek: Strange New Worlds i Lower Decks - odcinek dostępny

Z okazji San Diego Comic-Con 2023 podjęto decyzję o opublikowaniu wcześniej oczekiwanego crossoveru z serialem Star Trek: Lower Decks. W Polsce jest on już także dostępny na SkyShowtime.

Do końca 2. sezonu Star Trek: Strange New Worlds zostały tylko trzy odcinki. Finał 2. sezonu pojawi się w USA 10 sierpnia, więc dzień później u nas na SkyShowtime.