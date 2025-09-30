Aktor o swoim zaskakującym odejściu z Fear The Walking Dead. Trywializowano to, co zrobił

fot. AMC

Reklama

Frank Dillane, który wcielał się w jedną z głównych postaci w spin-offie The Walking Dead, odszedł z serialu w 4. sezonie. Poprosił twórców od wypisanie Nicka z historii, ponieważ czuł się wypalony. W wywiadach twierdził, że to, jak serial wyglądał, gdzie pojawiał się temat uzależnienia, szwendacze, śmierć postaci i broń, trochę go wyczerpał. W pewnym momencie poczuł się rozczarowany aktorstwem i stwierdził, że nie musi dalej tego robić i może zająć się zupełnie czymś innym. W rozmowie z Entertainment Weekly sprzed kilku lat Dillane wspominał, że kręcenie serialu to ciężka praca, gdzie spędza się na planie dużo czasu. Poza tym tęskniłem za domem i Europą (aktor jest Brytyjczykiem). Czuł też, że w pierwszych sezonach osiągnęli to, co chcieli, więc pomyślał, że czas ruszyć dalej. Potem przez dwa lata przebywał w Berlinie, aby uciec od sławy. Jak teraz 34-letni aktor wspomina rezygnację z roli?

Czytaj więcej: Gwiazda Westworld dołączyła do obsady 3. sezonu The Walking Dead: Dead City

Frank Dillane porozmawiał z The Guardian na temat swojego najnowszego filmu Łobuz. Przy okazji odniósł się do odejścia z Fear the Walking Dead.

Nick był ćpunem, a moja praca nad serialem polegała na zrozumieniu go. Potem zadawano mi te wszystkie pytania, które trywializowały to, co zrobiłem.

Za kulisami padły surowe słowa na temat jego zachowania. Aktor dodał, że kazano mu mówić i ubierać się inaczej, a także miał uczestniczyć w szkoleniu medialnym. Sam przyznał, że nie wziął w nim udziału, dodając ze śmiechem:

Byłem młodym, żądnym krwi artystą!

Dillane powiedział, że zaraz po Fear the Walking Dead i udaniu się do Berlina nadszedł moment, żeby wykorzystać to i nakręcić "ten czy inny film", ale tego nie chciał.

Przypomnijmy, że Nick Clark został postrzelony przez Charlie, a następnie Luciana dźgnęła go w głowę, aby zapobiec przemianie w szwendacza. Serial był kontynuowany z pozostałymi aktorami. Nakręcono łącznie 8 sezonów. Spin-off zakończył się w 2023 roku.