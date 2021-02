Fear the Walking Dead - kolejny zwiastun sezonu 6B! Nowe sceny z Johnem i Morganem

fot. AMC

Na nowe odcinki sezonu 6B Fear the Walking Dead widzowie muszą poczekać jeszcze niecałe dwa miesiące. Ósmy epizod zadebiutuje tydzień po zakończeniu 10. serii The Walking Dead. Druga połowa sezonu pokaże, jak życie pod kontrolą Virginii wpłynęło na każdego z głównych bohaterów, którzy kiedyś tworzyli pewnego rodzaju rodzinę. Powstaną nowe sojusze, relacje zostaną zniszczone, a lojalność na zawsze się odwróci, co oznacza, że emocji nie zabraknie.

Do sieci trafił rozszerzony zwiastun drugiej połowy 6. sezonu Fear the Walking Dead. Znajdują się w niej nowe sceny m.in. z Johnem (Garret Dillahunt) i Morganem (Lennie James) oraz Dwightem (Austin Amelio).

Fear the Walking Dead - 6 sezon

Należy dodać, że do obsady dołączyło trzech nowych aktorów: John Glover (Żona idealna), Nick Stahl (Carnivale) oraz Keith Carradine (Madam Secretary, Fargo). Ponadto w 13. odcinku za kamerą stanęła Aisha Tyler.

Fear the Walking Dead - polska premiera 8. odcinka szóstego sezonu 12 kwietnia 2021 roku o 3.00 nad ranem (równocześnie z amerykańską premierą) oraz o 22.00 tego samego dnia na AMC. Przypominamy, że 17. odcinek 10. sezonu The Walking Dead zadebiutuje w Polsce 1 marca na FOX.