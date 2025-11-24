W tej grze zawalczycie u boku dinozaurów! Jest nowy zwiastun i data premiery

fot. tinyBuild

Reklama

Ferocious to nadchodząca, pierwszoosobowa strzelanka dla jednego gracza tworzona przez niewielkie studio OMYOG. W produkcji gracze wcielą się w bohatera, który rozbija się na wyspie i wyrusza na poszukiwanie swojego zaginionego brata. Sytuację komplikują jednak mieszkańcy tego miejsca – okazuje się bowiem, że dinozaury nie tylko tam przetrwały, ale też władają całym obszarem. Unikalną mechaniką w Ferocious ma być możliwość wydawania komend prehistorycznym gadom i współpracy z nimi w celu przetrwania.

Twórcy opublikowali nowy zwiastun, w którym można zobaczyć fragmenty rozgrywki. Widać w nim między innymi walkę z wrogami – zarówno przy użyciu broni palnej, jak i z pomocą towarzyszących protagoniście dinozaurów. Przy okazji ujawniono również datę premiery. Okazuje się, że na Ferocious nie będziemy musieli długo czekać – gra zadebiutuje już 4 grudnia na PC (Steam).