Ferrari - już 29 grudnia w polskich kinach. Co trzeba wiedzieć o filmie?

Ferrari to nowy film Michaela Manna, który wyreżyserował go na podstawie scenariusza Troya Kennedy'ego Martina. Koncentruje się na tytułowym bohaterze, byłym kierowcy Formuły 1, który po zakończeniu kariery założył własną fabrykę, co doprowadziło do powstania jednej z najsłynniejszych firm w całej branży samochodowej. W legendarnego Enzo Ferrariego wciela się Adam Driver.

W obsadzie produkcji znajdują się również Penélope Cruz (Laura Ferrari), Shailene Woodley (Lina Lardi), Patrick Dempsey, Jack O'Connell, Peter Collins, Sarah Gadon, Linda Christian oraz Gabriel Leone.

Ferrari trafi do polskich kin 29 grudnia. Poniżej możecie obejrzeć wywiad z odtwórcą głównej, Adamem Driverem, który przeprowadził dla naEKRANIE redaktor naczelny Dawid Muszyński.

Bohaterem biografii jest słynny Enzo Ferrari (Adam Driver), były kierowca rajdowy, który znajduje się w najtrudniejszym momencie swojego życia. Firma, którą od 10 lat buduje wraz z piękną żoną, Laurą (Penelope Cruz) stoi u progu bankructwa. Ale to nie koniec problemów! Na szczęśliwym dotąd życiu rodzinnym tragicznym cieniem kładzie się śmierć syna. W tej sytuacji Enzo decyduje się postawić wszystko na jedną kartę i wziąć udział w jednym z najtrudniejszych wyścigów na świecie. Liczącym ponad 1500 kilometrów rajdzie przez całe Włochy, znanym jako Mille Miglia. Zwycięstwo to szansa na ocalenie firmy, a przegrana oznacza stratę wszystkiego. [opis dystrybutora Helios]