Rusza 12. edycja festiwalu Hommage à Kieślowski. Program dostępny

To już 12. rok z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym Hommage à Kieślowski. Tegoroczna odsłona wydarzenia odwołuje się do terminów „pokolenia” i „dialogu międzypokoleniowego”, co podkreślała dyrektorka artystyczna festiwalu Diana Dąbrowska. Ma to związek z życiową filozofią twórcy, który:

Był i wciąż pozostaje dla wielu osób mistrzem i mentorem, ale równocześnie cały czas otwierał się na ludzi i czerpał swoją siłę z uważności, różnych wrażliwości, różnych energii.

W tym roku impreza potrwa od 25 do 27 sierpnia w Sokołowsku.

Hommage à Kieślowski – program

Festiwal filmowy otworzy dokument Kieślowskiego Siedem kobiet w różnym wieku. W sobotę zaś widzowie będą mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu „uczniów” reżysera, czyli osób, które czerpały z wiedzy i doświadczenia filmowca. W zjeździe wezmą udział m.in. Magdalena Łazarkiewicz, Waldemar Krzystek, Zbigniew Zamachowski oraz Miroslaw Baka. Natomiast niedziela stanowić będzie nostalgiczny powrót do Krótkiego filmu o miłości, który obchodzi w tym roku 35 urodziny. Po projekcji, z publicznością spotkają się odtwórcy głównych ról, Grażyna Szapołowska i Olaf Lubaszenko.

Organizatorzy 12. edycji przygotowali również sekcję Łazarkiewicz na ekranie. W jej ramach odbędą się seanse Ostatniego dzwonka (reż. Magdalena Lazarkiewicz) i Kocham kino (reż. Piotr Lazarkiewicz). Uczestnicy powinni spodziewać się również wspomnienia o Zespole Filmowym X, któremu kibicował Kieślowski. Natomiast o wyważaniu drzwi w późnym PRL-u opowiedzą Janusz Zaorski, Andrzej Wolf i Ajka Tarasow.

Poza tym czeka nas specjalna sekcja poświęcona włoskim twórcom i ich dziełom. Organizatorzy przybliżą nam sylwetki słynnych artystów i autorów. Pier Paolo Pasolini oraz Nanni Moretti to główne nazwiska tego fragmentu programu. Właśnie wtedy zostanie wyświetlony przedpremierowy film Lepsze jutro. W swojej najnowszej produkcji Moretti składa hołd Kieślowskiemu i Krótkiemu filmowi o zabijaniu.

Festiwal w Sokołowsku będzie również dobrą okazją, by zapoznać się z paroma najnowszymi produkcjami z tego sezonu. Więcej informacji znajdziecie na stronie organizatorów.