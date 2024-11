Twórca o zmianach względem książek w 2. sezonie Silosu. Będą dwie historie

fot. Apple TV+

Premiera 2. sezonu Silosu zbliża się wielkimi krokami, dlatego w sieci pojawia się coraz więcej materiałów promocyjnych. Graham Yost, twórca i showrunner serialu, porozmawiał z serwisem TVLine o zmianach w fabule względem trylogii Hugh Howeya, na której podstawie powstaje produkcja Apple TV+.

To zabawne – czasami to tylko motyw, mały zwrot akcji pojawiający się w książce w pewien sposób, który postanowiliśmy zrobić inaczej. Ale co jest jasno pokazane w zwiastunie, w tym sezonie są dwie historie. Jest historia Juliette, a potem powracamy do jej silosu, Silosu 18, z Bernardem (Tim Robbins) i Simmsem (Common) i jej przyjaciółmi w Maszynowni - Knoxem, Shirley i Walker.

Przypomnijmy, że Juliette (Rebecca Ferguson) została wysłana na czyszczenie w finale 1. sezonu. Wyszła na powierzchnię, a następnie przeszła przez wzgórze, gdzie zobaczyła więcej wejść do silosów. W zwiastunie widzimy, że udała się do jednego z nich, gdzie spotyka mężczyznę granego przez Steve'a Zahna.

Powiedziałbym, że nasza wersja tego, co dzieje się w osiemnastym silosie, jest bliska temu, co Hugh napisał w książce. Zasadniczo 1. sezon to pierwsza połowa pierwszego tomu, a 2. sezon to druga połowa. Ale to, co dzieje się z Juliette... tak, są pewne zmiany. W 1. sezonie musieliśmy zbudować tę całą rzecz z tajemnicą śmierci George'a; to było jedno zdanie w książce i zrobiliśmy z tego sezon, ponieważ musieliśmy dać Juliette bodziec do działania. Ale 2. sezon, szczególnie historia Juliette, jest bliski temu, co wydarzyło się w książce.

Na pytanie czy serial w 2. sezonie poświęci więcej czasu na konflikt w Silosie 18 niż w książce, odpowiedział, że raczej bardziej zachowa proporcje pół na pół.

Silos - fabuła

W zniszczonym, toksycznym świece przyszłości tysiące ludzi żyją w ogromnym podziemnym silosie. Kiedy jego szeryf łamie podstawową zasadę, a mieszkańcy giną w tajemniczych okolicznościach, mechaniczka Juliette zaczyna odkrywać szokujące sekrety i prawdę na temat tego miejsca. W obsadzie 2. sezonu znaleźli się Rebecca Ferguson, Common, Steve Zahn, Tim Robbins, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Clare Perkins, BillyDeadline Postlethwaite, Rick Gomez, Caitlin Zoz, Tanya Moodie oraz Iain Glen.

Silos - premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 15 listopada na Apple TV+.