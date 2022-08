EA broni lootboksów w serii FIFA. Ich zdaniem to kochany przez graczy element marki

fot. EA

EA ponownie odniosło się do tematu lootboksów w serii FIFA. Przypomnijmy, że chodzi o paczki FUT, które zawierają losowe karty i są dostępne na dwa sposoby: można zdobyć je w toku rozgrywki lub sięgnąć do portfela i kupić je za prawdziwe pieniądze. Z tego też względu przez niektórych uznawane są one za hazard. Wydawca ma jednak zupełnie inne zdanie i z oświadczenia przesłanego do redakcji brytyjskiego Eurogamera jasno wynika, że raczej nie powinniśmy spodziewać się zniknięcia płatnych paczek w niedalekiej przyszłości.

Przedstawiciele Electronic Arts wysłali komunikat Eurogamerowi niedługo po tym, jak Wielka Brytania nie zdecydowała się na wprowadzenie żadnych dodatkowych ograniczeń czy regulacji związanych z lootboksami, dając tym samym zielone światło na ich dalszą obecność w grach EA sprzedawanych na terenie kraju.

Z całego serca wierzymy, że Ultimate Team i paczki FUT, będące w grze od ponad dekady, są częścią FIFY, którą gracze kochają - fani kochają, jak odzwierciedla to prawdziwą ekscytację i strategię związaną z budowaniem i zarządzaniem drużyną. Pozwolenie graczom na wydawanie pieniędzy, jeśli tego chcą, jest sprawiedliwe. Warto zaznaczyć, że wydawanie pieniędzy w naszej grze jest całkowicie opcjonalne i nie zachęcamy do tego zamiast zdobywania nagród poprzez rozgrywkę. Paczki FUT działają w taki sam sposób, niezależnie od tego czy je się kupiło, czy zdobyło, a większość graczy nie płaci za nic w grach. Dla przykładu, dziewięć z dziesięciu otworzonych paczek FUT w FIFA 22 było zdobytych [podczas gry, bez wydawania pieniędzy - przyp. red.] - czytamy w oświadczeniu.

FIFA 23 zadebiutuje 26 września 2022 roku na PC oraz konsolach. Będzie to ostatnia odsłona serii wydawana pod obecnym tytułem.