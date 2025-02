Sukcesja w Lucasfilm trwa. Kto przejmie władzę nad Gwiezdnymi Wojnami? Jest lista kandydatów

fot. materiały prasowe

To jak angażującym wątkiem do śledzenia może być sukcesja na wysokich szczeblach udowodnił już serial HBO. Teraz możemy to obserwować na żywo w przypadku Lucasfilm, ponieważ wszystko wskazuje na to, że z końcem 2025 roku Kathleen Kennedy, dotychczasowa szefowa Lucasfilm, opuści pokład i odejdzie na emeryturę. Jedni fani otworzyli już szampana i świętują tę nowinę, nawet jeśli nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona, a inni zastanawiają się nad tym, kto zastąpi Kennedy na tym stanowisku. Kandydatów jest kilku, a The Hollywood Reporter w oparciu o swoich informatorów bliskich Lucasfilmowi przyjrzał się każdemu z nich.

Kto przejmie władzę nad Gwiezdnymi Wojnami?

Na temat Kathleen Kennedy powstało wiele dyskusji z udziałem fanów Gwiezdnych Wojen. Jedni zauważają jej pozytywny wpływ na rozwinięcie i dalsze popularyzowanie marki, a pozostali wskazują liczne potknięcia i nietrafione decyzje prowadzące do rozmaitych klęsk. Faktem jest jednak to, że Kennedy została wyznaczona przez samego George'a Lucasa do pełnienia takiej funkcji jeszcze zanim Disney przejął firmę. Po zrobieniu tego, Disney po prostu pozwolił jej dalej pracować na stanowisku.

Kennedy nie została zwolniona ani zastąpiona wcześniej i pracowała przez ponad dekadę nie tylko z powodu swoich sukcesów i zaufania George'a Lucasa, ale - zdaniem informatorów THR - też przez to, że Lucasfilm nie przygotował żadnych potencjalnych zastępców wewnątrz firmy. Takową miała być Rayne Roberts, która szkoliła się bezpośrednio pod Kathleen Kennedy, ale na początku 2025 roku odeszła z Lucasfilm i dołączyła do Searchlight.

The Hollywood Reporter wskazuje kilku kandydatów do objęcia funkcji szefa Lucasfilmu. Zaznaczono jednak, że nie jest to wyłącznie funkcja kreatywna. Powiedział o tym jeden z producentów bliskich Gwiezdnym Wojnom:

To, czego ludzie nie rozumieją to, że nie jest to kreatywna praca. To jakieś 10% całości. Reszta to załatwianie spraw z Disneyem, licencjami i fanami.

Jakich kandydatów Disney ma na oku? Oto lista według The Hollywood Reporter: