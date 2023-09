Ten film łamie najwięcej praw fizyki. Słynny naukowiec wskazał produkcję, która przebiła Armageddon

materiały prasowe

Neil deGrasse Tyson, słynny na całym świecie astrofizyk, pisarz i popularyzator nauki, od dawna lubi zabierać głos w kwestiach popkulturowych. Teraz pojawił się on w programie "The Jess Cagle Show", by promować swoją najnowszą książkę, To Infinity and Beyond. Jednym z wątków rozmowy stał się aspekt filmu, który łamie najwięcej praw fizyki - przypomnijmy, że DeGrasse Tyson jako swojego faworyta na tym polu od dłuższego czasu wskazywał Armageddon. Wygląda jednak na to, że ostatnio zmienił zdanie.

Gdy prowadzący poruszył tę kwestię, naukowiec odparł:

Moonfall Halle Berry Tak mi się wydawało (że to Armageddon łamie najwięcej praw fizyki - przyp. aut.) do momentu, gdy zobaczyłem. Ten film powstał w czasie pandemii, gra tami Księżyc zbliża się do Ziemi. Bohaterowie dowiadują się, że jest pusty w środku, a jego centrum jest zbudowane z żyjących w nim skał. I właściwie to astronauci programu Apollo wybierali się tam, by nakarmić te byty, więc nie mogłem nie dojść do wniosku, że Armageddon został już zdetronizowany.

Moonfall z 2022 roku opowiada historię dwojga astronautów (Berry i Patrick Wilson), którzy wraz z jednym ze spiskowców odkrywają ukrytą prawdę o Księżycu, gdy ten wypada ze swojej orbity i zaczyna zbliżać się do Ziemi.

