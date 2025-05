Kolejna ekranizacja Colleen Hoover po It Ends With Us. Nowe fakty o filmie Verity

Dakota Johnson w Pięćdziesięciu twarzach Greya

Dakota Johnson, która zagra główną rolę w ekranizacji powieści Colleen Hoover Verity opowiedziała w wywiadzie dla Deadline podczas festiwalu filmowego w Cannes o postępie prac nad produkcją.

Verity - wypowiedź Dakoty Johnson

Tak, właśnie skończyliśmy zdjęcia. Nie wiedziałam, czym jest Verity, zanim nie dostałam scenariusza. To ekranizacja powieści Colleen Hoover, która, jak się okazuje - jest całkiem popularna. Ludzie naprawdę się tym ekscytują.

Tak z kolei Dakota Johnson opisała autorkę książki, Colleen Hoover i fabułę.

Jest też bardzo zabawną osobą. Naprawdę fajna kobieta. Ale tak, w filmie grają Josh Hartnett, Anne Hathaway i ja. Właściwie, każdy kto czytał książkę, wie, o co chodzi – to historia o ghostwriterce, czyli autorce-widmie, która ma dokończyć powieści bardzo znanej pisarki, ponieważ ta miała wypadek. Przeprowadza się więc do ich domu – do niej, jej męża i ich dziecka – i wtedy zaczynają się dziać naprawdę dziwne rzeczy, z mnóstwem zaskakujących zwrotów akcji. Jest soczyście.

Verity - fabuła, data premiery

Tytułowa bohaterka, Verity Crawford, jest popularną autorką thrillerów psychologicznych. Po tragicznym wypadku zostaje sparaliżowana, a jej mąż Jeremy decyduje się zatrudnić pisarkę Lowen Ashleigh, by dokończyła bestsellerową serię książek jego żony. Przygotowując się do pracy, Lowen przyjeżdża do posiadłości Crawfordów, gdzie odnajduje niepublikowany manuskrypt Verity. Okazuje się on szokującą spowiedzią pisarki, która odkrywa przed Lowen mroczne tajemnice, bardziej niepokojące niż jej powieści.

Premiera filmu Verity odbędzie się 15 maja 2026 roku.