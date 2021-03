Wspaniałe, nieustraszone, większe niż życie. Te filmowe bohaterki inspirują najmocniej

materiały prasowe

Poniższa lista bohaterek filmowych miała wyłonić postacie inspirujące, silne, zabawne, nieustraszone; niezłomne w obliczu różnych, mniej lub bardziej prawdopodobnych wyzwań. Opracowane przez popularne zachodnie krytyczki oraz żeńską część załogi serwisu Rotten Tomatoes zestawienie jest swoistym hołdem dla najwspanialszych kobiecych postaci znanych z filmów. Miejsce na liście uzależnione było od liczby oddanych na daną postać głosów.

8 marca to dobry dzień, by przyjrzeć się tym niesamowitym ekranowym personom: wspomnieć filmy z tymi, które doskonale znamy i cenimy, a także zapoznać się z pozostałymi, których być może nie kojarzymy. Przede wszystkim zaś - jeśli o tym zapomnieliśmy - przypomnieć sobie, że prawdziwe bohaterki z krwi i kości, równie niezłomne i niesamowite, otaczają nas również w prawdziwym życiu, spotykamy je każdego dnia.

To Wy jesteście inspiracją: dla twórców podobnych postaci, dla Waszych bliskich, dla wielu osób wokół. Życzymy Wam nieskończonych pokładów siły, by dalej zmieniać świat na lepsze. Sprawiedliwości, równości, swobody decyzji i szacunku. Zwycięstwa w walkach, które musicie toczyć każdego dnia.

Jeśli obok imienia bohaterki w nawiasie nie wspomnieliśmy tytułu filmu, oznacza to, że brzmi on dokładnie tak samo, jak to imię i/lub nazwisko.

87. Cassie (Obiecująca. Młoda. Kobieta.)